A Gloria Rodríguez Veiga (Gijón, 1968) no le puede ir mejor la vida. Saltó a la popularidad en el videoclip de George Michael 'I Want Your Sex' y su espectacular cuerpazo se dejó mirar también en la portada del 'Interviú'. El tiempo ha pasado y su vida hoy es otra. Sin sede fija, viajando siempre, entre Londres, Dubái, América, Irlanda y España, la modelo gijonesa que saltó a la fama a finales de los ochenta y principios de los noventa es la orgullosa madre de dos hijos y una mujer renovada que ha encontrado la felicidad ayudando a otros.

-¿A qué se dedica?

-Desde hace unos años facilito sanación por imposición de manos, aunque a veces no toco a la persona y lo hago a distancia. También hago masajes y mucha gente me llama para pedirme consejo.

-¿Cómo ha llegado hasta aquí?

-A través de muchos años de investigación de mí misma. Fue algo paulatino. Ahora tengo 48 años, voy a cumplir 49, casi estoy tocando el medio siglo, y estoy empezando a vivir, teniendo conciencia de lo que es mi vida.

-¿Su trabajo está vinculado con alguna religión?

-La religión es algo que el ser humano ha construido. Yo creo que somos muchísima energía, fuerza vital, consciencia. Yo me siento un ser espiritual y energético.

-¿Quiénes son sus maestros?

-Todo el mundo es mi maestro. No creo que tenga que seguir a nadie. Bebo de muchas fuentes, me gusta informarme, a nivel de alimentación, técnicas de respiración, meditaciones, retiros...

-¿Y cómo es su trabajo?

-He estado en Beirut, Dubái, tengo muchas mujeres interesadas en saber cómo conectar con sus maridos, conectar con su ser, sin faltar al respeto entre comillas.

-¿Pero exactamente qué es?

-Soy nada y a la vez soy todo. He conseguido no definirme. No quedarme atada en ninguna etiqueta. Somos como pilas, baterías, polos positivo y negativo. La fluidez energética condiciona nuestro estado emocional, físico o mental. Con eso trabajo, pero jamás prometo nada. Yo no soy quien hago la sanación, solo conecto con la energía de mi interior.

-¿Requiere de muchas sesiones?

-No, depende, a veces con una sola vez basta. Hay gente que requiere más. Otros quieren aprender técnicas de meditación y luego llevar esas herramientas a su vida. Y también trabajo con caballos de carreras.

-¿Con caballos de carreras?

-Sí, todo es vibración. Los átomos vibran, cuando tú sientas tu culo no está tocando el asiento. Hay espacio y energía. Yo trabajo con un campo energético que va más allá del espacio y del tiempo.

-¿Pero qué hace exactamente con los caballos?

-Trabajo con el dueño del establo y con los veterinarios. Desde hace 10 años lo hago en grupo, tengo mis rutinas, toco, estoy cerca. Hay mucha ciencia en esto. Se trata de ayudarles a que se equilibren energéticamente.

-Pero entiendo que la razón es que ganen carreras.

-Al trabajar con ellos energéticamente ganan carreras. El año pasado ganamos los dos Grand National más importantes, luego algo funciona. Pero mi objetivo no es que ganen.

-Ahora está en Málaga, viene de Londres, se va a Madrid. No para.

-A veces sí, a veces no. Desde hace muchos años, desde mi adolescencia, no creo que haya parado mucho, quizá cuando estaba embarazada.

-¿Dónde tiene su sede vital?

-La sede la tengo en el alma, en el corazón. He vivido en América, Inglaterra, Irlanda, no puedo decir que soy residente española. Tengo un piso en Madrid, pero estoy bien en cualquier sitio del planeta.

-Y es una fanática de la pole dance.

-También. Como hobby me encanta. Ojalá lo pudiera hacer más asiduamente. Te pone en forma, me resulta muy divertido, me llena mucho. Me gusta bailar y poder expresarme.

-Dice que empieza a vivir ahora. ¿Qué ve cuando mira atrás?

-Veo una persona que pensaba que estaba viviendo, pero en realidad estaba sobreviviendo. Ahora puedo decir que la vida es diferente, ahora entiendo mucho sobre la forma de ser. Voy codo a codo y no a codazos con la humanidad.

-¿Y cómo fueron aquellos años locos de los ochenta?

-De confusión ante la ignorancia, uno piensa que lo que los demás le piden es lo que ha de hacerse. Yo empecé a hacer de modelo de desnudos cuando tenía 15 años y no tenía ninguna otra forma de ganarme la vida. Imagínese el proceso cómo pudo ser.

-Pero no se arrepiente de nada.

-Ni siquiera de haberle dicho que sí al pedófilo que me llevó a Londres.

-¿Cómo?

-Sí. ¿Cómo una niña de 15 años puede acabar en Londres con una persona de unos 60 años? Me encontré con cosas que tampoco entiendo ahora. Pero ahora sé lo que puede causar dolor y placer, veo la vida de otra forma y puedo comprender que todo lo que me sucedió fue porque lo elegí así.

-¿Pero vivió momentos felices?

-Hubo momentos de alegrías, de risas, pero felicidad la tengo ahora. La he tocado en el nacimiento de mis hijos y en momentos muy especiales. Pero la felicidad más increíble, más absoluta, es conectar con mi ser, me derrito de amor con esa conexión.

-¿Y todos somos capaces?

-Sí. Meditando, trabajando, conectando la respiración con la mente, sintiendo al cuerpo, volviendo a la parte instintiva y animal. Sin juzgarse y con mucha compasión hacia uno mismo. No hay necesidad de religiones.

-Se hizo famosa con el videoclip de George Michael. Qué pena su muerte.

-Qué pena o qué bien. Cuando nos vamos no es para siempre. Nunca morimos; nunca nacemos tampoco. Usamos el cuerpo como un vehículo, la vida es como un viaje.

-Usted lucía cuerpazo. También tuvo su polémica.

-Que se manifieste la gente está bien. La sexualidad es preciosa, la pornografía es violenta. Estamos aquí vivos gracias al sexo, si no no hubiéramos nacido.

-Tuvo que ser un gustazo que le dieran el trabajo.

-Para mí era un trabajo como cualquier otro. Tenía 18 años y estaba muy contenta, sobre todo porque lo pagaban muy bien. Pero luego no fui una persona de sacarle provecho a los contactos. Igual estaba en una fiesta con George Michael, David Bowie y Mick Jagger y yo iba a bailar y tan contenta. Hacemos mitos e ídolos que son fantasías, pajas mentales.

-Pero es que tener a Bowie al lado...

-Es tan importante como tú y como yo. Nunca creas que los demás son más importantes que tú.

-Ya, pero también se puede disfrutar de los mitos.

-Pues disfrútalos. Hay gente que le gusta el sadomaso y está muy bien. Si a alguien le hace sentirse vivo la vida de otros más que la suya, bien, que lo disfrute.

-¿Planes de futuro?

-Todos los días empiezo a vivir cuando abro los ojos. Hace años que no me planteo nada. Mis planes son de una semana a la otra.

-¿Ataduras cero?

-La única atadura es con mi corazón, conmigo misma, con la vida.

-¿Viene mucho por Asturias?

-Voy no tan a menudo como me gustaría. Espero ir a ver a mi madre pronto. Tengo mucha familia a la que adoro.