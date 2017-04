El perfil de Tinder más 'salvaje'

«Soy único en mi especie». Esta es la descripción que aparece en el perfil más 'salvaje' de Tinder, una de las aplicaciones de citas más utilizadas. Quien busca pareja no es un hombre ni una mujer sino un rinoceronte. En concreto el último ejempar de rinoceronte blanco que queda en todo el mundo.

El peculiar perfil surge de un acuerdo de colaboración entre la reserva OL Pejeta Conservacy, una asociación de Kenia, y Tinder para salvar a los animales en peligro de extinción, como Sudán.

«Soy único en mi especie. No, en serio. Soy el último rinoceronte blanco del planeta. No quiero adelantarme, pero el futuro de mi especie depende de mí. Funciono bien bajo presión. Me gusta comer hierba y relajarme en el barro», detalla en la descripción de la app junto a una fotografía del macho blanco, como si de un perfil más se tratara.

Pese a ser un soltero de oro, este rinoceronte vive vigilado 24 horas al día en una reserva en Kenia, junto a dos hembras, con las que no ha logrado reproducirse de manera natural. Esto se debe a diversos motivos, aunque el más importantes es la edad de Sudán, que ya tiene 43 años.

Los científicos están seguros de que pueden recolectar y hacer madurar los óvulos de las últimas hembras de rinoceronte blanco del norte. Así, se recolectarán óvulos de las Najin y Fatu en los próximos meses. Una vez fertilizados con el semen almacenado, los embriones resultantes se implantarán en hembras de rinoceronte blanco del sur, que actuarán de 'madres subrogadas', con la esperanza de tener crías de rinocerontes blancos del norte.