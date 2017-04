Ana Rosa Quintana evita un suicidio y paraliza un desahucio en directo

El programa de Ana Rosa Quintana hoy ha vivido un día que pocos podrán olvidar. Y en directo. La angustia fue la auténtica protagonista. Fabián, el hijo de una anciana de 83 años enferma de alzheimer, amenazaba con lanzarse desde un cuarto piso en Madrid, en el distrito de Tetuán, si la desahuciaban. Según el propio Fabián, su madre, Francisca, es víctima de Antonio Arroyo, «el mayor estafador hipotecario de España».

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Nacional se personaron en la vivienda para proceder al desalojo. Los agentes, apoyados por municipales, impidieron que familiares de Fabián pudieran subir al piso.

Al llegar se encontraron con Fabián, que apostado en el balcón amenezaba a los agentes con tirarse. Vecinos y amigos de la familia estuvieron concentrados apoyando al hombre.

Con este panorama, el programa de Ana Rosa conectó en directo con la casa. Fabián, desesperado, habló con la presentadora por teléfono mientras se asomaba a la calle por el balcón.

«Esto es una vergüenza. Que paren este desahucio. Es una mujer que está en la cama con 83 años y que le van a quitar su casa por culpa de un estafador», pedía Ana Rosa muy afectada. Fabián amenazó con tirarse por la ventana si entraban a ejecutar la orden de desahucio

Antonio, conocido como el Prestamista, pretendía echar de su casa a Francisca.

«No estás solo, mantén la calma», insistía la presentadora desde el plató. «Tienes que mantenerla porque eres una persona que está al cuidado de tu madre y no puedes hacer ninguna tontería. Piensa en tu madre. Es muy importante. Aguanta». «Si vuelve el Samur, por favor, diles que te den una tila».

El caso de Fabián, que se juzgará en los próximos meses, se remonta a 2009. Según explicó, necesitaba un préstamo de 20.000 euros y que por ello acudió a bancos y otros instrumentos financieros, donde dio documentación, gracias a la cual le llamaron un día del bufete de Arroyo. «A mí me contactaron diciendo que me daban un préstamo. Quedo con una señorita y me explican las condiciones, que no son nada de lo que fueron al final», expuso.