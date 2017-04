Nacido en La Gota de Leche, en la ovetense calle de General Elorza en 1948 y criado en Ciudad Naranco, boxeador amateur, socialista derrotado por el compañero Leopoldo Tolivar en la carrera por la Alcaldía de Oviedo, propietario de la imprenta en la que empezó a trabajar como recadero a los doce años, presidente de un Oviedo de Primera, casado en segundas nupcias... Podría decirse que Eugenio Prieto ha vivido varias vidas. Y las que le quedan, porque, aún convaleciente de una intervención quirúrgica, esa es su máxima aspiración, explica mientras da cuenta de un plato de jamón del bueno: «Vivir. Todos los días». Genio y figura.

¿Cómo anda?

Bien. Estoy jubilado desde los 65 y estos días ando con unas pequeñas reparaciones que me hicieron en el HUCA, que es fantástico. Hay un equipo de Urología allí encabezado por Abascal que me trató de maravilla. Estoy en chapa y pintura, pero ya pasé la ITV (Ríe).

Se le ve más delgado.

Me dijeron que tenía que perder unos cuantos kilos y eso me causa mucha alegría porque antes tenía que hacer los trajes en un sastre que llamábamos 'el ortopédico' porque vestía a todos los gordos de Oviedo y ahora puedo ir a cualquier tienda y pido una talla y la hay (Risas).

¿Cuántas veces le mataron?

Muchas. Tus compañeros periodistas me llamaron varias veces para confirmar si vivía. Son las leyendas de la calle. Al principio era desagradable, pero luego ya me reía. Les decía: «Sigo vivo». Y a otra cosa.

¿Y ha encajado muchos ganchos?

Qué va. Me movía muy bien y escapaba de los golpes, pero la vida es una selva y el más fuerte prevalece.

¿Feliz?

Siempre. No puede ser de otra manera. Tenemos Asturias, un clima y una gente increíbles y, encima, me sobra el tiempo y no hago nada más que disfrutar de la vida y ver fútbol por la tele. Ayer por la tarde vi tres. Eso sí: al Oviedo no. Después que haya pasado el partido, igual, pero mientras juegan nunca, porque me pongo muy nervioso. Tampoco voy a partidos profesionales, pero sí de alevines, infantiles, Tercera...

Lo suyo es pasión azul desde que su padre lo llevaba a un lateral junto a La Pixarra y, de hecho, logró una de las mejores versiones del Oviedo de la historia.

El mejor fue el de don Carlos Tartiere. Yo tuve la suerte de rodearme de una directiva increíble.

También le dieron mucha caña.

Es normal porque el fútbol es un deporte de pasión, de sentimiento, y un día pierdes y es todo negro y al día siguiente ganas y eres el mejor.

El Spartak lo mandó a la mierda antes de que se llevase a Onopko.

Aquello era normal. Y, cuando quieres a alguien, tienes que demostrarle que le quieres, darle cariño... Antes ibas cargando con proyectos, con libros de la ciudad, a negociar.

Mire a Villa, que iba cargado con puros a las reuniones.

¿Qué Villa? ¿Toro Sentado? (Risas). Aquí pasas de ser un intocable a que su guardia pretoriana le esté ahora difamando. Son cotilleos de chancleta. Si realmente cometió un error, lo van a decir los jueces. Lo que pasa que es muy jugoso. Si fuese un tuberu del María Luisa, no tendría ninguna importancia.

¿Cómo ve ahora a los de Hierro?

Hay un antes y un después. La llegada de Toni Fidalgo fue providencial. Un hombre de fútbol que puso las bases para que esto funcionase. Luego llegó el grupo mexicano, que está poniendo orden y seriedad. Esta es una ciudad importante para un futbolista porque puede desarrollar su labor sin gran presión y, a poco que lo hagan bien, los adoramos.

Gabino montó aquel ACF al que usted llamó engendro.

Pidió perdón. Nada más que decir. Ahora tenemos buena relación.

¿Qué le falta a este Oviedo?

Le sigue faltando comunicación, pero en lo demás está empatado con el Sporting.

¿Qué me dice de los rojiblancos?

Del Sporting no puedo opinar. Tengo mucha gente amiga y cualquier opinión, en este momento, puede molestar o parecer que te las das de listo. Ellos saben mejor que nadie lo que hay, porque los que están al frente del club son grandes profesionales que exponen su dinero.

Se ha paseado por Mareo como Pedro por su casa.

Yo tengo algo claro: del millón de habitantes que somos, el 55% son sportinguistas y el 45% oviedistas. Así que yo no tengo ningún valor moral para decir algo en contra de 550.000 asturianos que son paisanos como yo. Lo que sí está claro es que, cuando juego contra ellos, los quiero ganar hasta al tute. Siempre. A mí me tocó jugar veinte derbies, de los cuales solo perdimos dos.

Lo que no tiene el Oviedo es un mito vivo como Quini.

Quini no solo es un grandísimo jugador, sino una gran persona, pero yo no vi jugar a Herrerita, a Lángara... Hay grandes jugadores: Joaquín, Berto, Vili, Juanele...

¿Qué le pasa a Juanele?

Se aprovecharon un poco de él, pero es una grandísima persona y un extraordinario jugador.

Si pudiese, ¿a quién ficharía?

Hay jugadores impresionantes como Iniesta, Benzemá, Sergio Ramos o Aduriz, que es una explosión. Yo ficharía a Aduriz para ayudar a Toché.

¿Madrid o Barça?

Soy socio del Oviedo y del Langreo.

Cuando Piqué habla sube el pan.

Él es así, muy irónico. Y no lo entienden, porque no tiene el acento andaluz que tienen otros o la gracia de los asturianos contando chistes. Su abuelo se apellidaba Bernabéu. Los catalanes son los eternos descontentos. Y, si les das portavocía en Madrid, que es lo que les dan, porque ahora hablar de Cataluña es lo que prima, pues ya está liada.

Está sonando a político. Como cuando soñó con la Alcaldía.

Fue un momento de duda mío, pero agradable, y ahora disfruto muchísimo viendo la labor política que está haciendo Wenceslao López.

Amigo suyo, por cierto.

Sí, pero sobre todo un gran político que, por unas razones oscuras, no fue candidato en su momento.

Lo tiene crudo para entenderse con Izquierda Unida y Podemos.

La política, como el fútbol, es el arte de lo posible, pero me encanta lo que están haciendo: hay movimiento en los barrios y Oviedo vuelve a fluir otra vez como ciudad.

Nunca se entendió con Masip.

Somos personas educadas y tenemos una relación cordial. La libertad de Masip acaba donde empieza la mía y la mía donde empieza la de él, pero veníamos de dos extractos sociales diferentes.

¿Qué me dice del PSOE?

El PSOE necesitaba una renovación. Tener dos o tres años malos antes de hacer una renovación es un periodo mínimo en la historia de un país. Por lo tanto, yo creo que, a partir de aquí, se irán regenerando.

¿Susana, Patxi o Pedro?

Que gane el mejor.

Y, mientras tanto, Rajoy sigue ahí.

Ya sabes que los gallegos son eternos. Hubo un general invasor que entró por el sur y duró cuarenta y pico años (Risas).

¿Qué pone en su pulsera?

Volveremos. Eso seguro.