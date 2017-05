Abusa en directo de una cantante y el jurado del programa se ríe de ella

La cantante Emma Morrone, que representó a Italia en Eurovisión, estaba actuando en el programa de talentos Amici di Maria De Filippi de la televisión italiana cuando cuando le ocurrió algo que ni ella misma podía creer. El bailarín que participaba en su actuación empieza a tocarla de manera obscena: trasero, pecho, piernas... sin que nadie más que ella parezca ofenderse por lo que estaba ocurriendo. Lejos de eso, los miembros del jurado comenzaron a reírse de lo que ellos consideraban una broma pesada por parte del bailarín. La cosa no se quedó ahí. El joven comenzó incluso a besarle el cuello. Fue en ese momento cuando ella se enfadó y lo apartó. «No, un poco menos», dijo ella enojada. «No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!», se quejó posteriormente a la organización del programa.