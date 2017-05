El 'stealthing', una práctica sexual ilegal que está dando mucho que hablar

La moda del 'stealthing', que en inglés significa sigilosamente, es una práctica sexual que según algunos expertos comenzó a realizarse en Estados Unidos. Sus precursores son miembros de comunidades que, a través de las redes sociales, defenderían el derecho de los hombres a propagar «su semilla». Sin embargo, lejos de ser un derecho esta tendencia es un acto peligroso ya que podría conllevar la transmisión de enfermedades y embarazos no deseados. Además, y ya que se lleva a cabo sin el consentimiento del otro miembro de la pareja, está considerado un tipo de abuso sexual o violación.

Conocidas las consecuencias, cabe explicar que el 'stealthing' consiste que un miembro de la pareja se quita el preservativo durante el acto sexual sin que la otra persona sea consciente de ello. Se lleva a cabo tanto en parejas heterosexuales como homosexuales por lo que se entiende que otro de los objetivos es aumentar el placer sexual. El fenómeno no es otro invento viral, sino que ha sido descrito por la investigadora Alexandra Brodsky en un informe publicado por el Columbia Journal of Gender and Law, una revista científica que atiende a las conductas delicitivas que tienen que ver con el género y su tipificación penal.

En concreto, en España esta práctica está considerada por el Código Penal como una forma de abuso sexual tal y como recoge la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre al no ser una práctica consentida. El Artículo 181 del Capítulo II del Título VIII del Libro II del Código Penal especifica lo siguiente: «El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses».