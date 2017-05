Este es el 'plan secreto' que se seguirá cuando muera la Reina Isabel II

Instantes antes de que este jueves Buckingham anunciase que Felipe de Edimburgo deja los actos oficiales, todo tipo de rumores sobre la salud de los miembros de la Casa Real británica se desataron. Entre ellos, la muerte de la propia Reina de Inglaterra, de 91 años. Fuentes de la Casa Real lo han desmentido tajantemente y han asegurado que la cita «no es por una causa de preocupación». Pero lo que pocos saben es que esta institución tiene planeado de forma minuciosa un plan de actuación que se seguirá a rajatabla en el momento en el que se produzca dicha circunstancia, tal y como recoge ABC.es.

«El puente de Londres ha caído», esa sería la frase con la que el primer ministro y los funcionarios públicos darían a conocer su muerte, según cuenta«The Guardian». A partir de entonces se desataría una red de procedimientos y comunicaciones que alcanzan hasta los diez días después del día señalado.

Los primeros en conocer la noticia serían los 15 gobiernos fuera de Reino Unido en los que la Reina también es Jefe de Estado, y los 36 países en los que su figura ha sido simbólica. Además, el medio encargado de informar sobre la muerte será la Asociación de la Prensa. En ese mismo instante, un asistente de la Reina vestido con ropa de luto aparecerá en el exterior del Palacio de Buckingham y colocará un cartel negro en las puertas. A su vez, la página web de la Casa Real adquirirá un tono sombrío y el texto estará acompañado de un fondo oscuro.

La radio de la BBC emitirá una serie de alarmas para alertar de la muerte, un sistema que ha mantenido desde la década de 1930 para anunciar el fallecimiento de importantes personalidades reales. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando Jorge VI falleció el 6 de febrero de 1952 a las 7.30 de la mañana, la BBC no transmitió la noticia hasta cuatro horas más tarde. Después, se reproducirán en las cadenas de radio música triste. «Si alguna vez se escucha Haunted Dancehall (Nursery Remix) de Sabres of Paradise en Radio 1, encended el televisor», escribió Chris Price, un productor de la radio de la BBC en el Huffington Post en 2011

En los nueve días siguientes conocidos como «día D», «D + 1», etc. habrá proclamaciones, una gira por cuatro países por el nuevo rey, entre otros acontecimientos. Serán diez días de tristeza en los que la monarquía inglesa mostraría su máximo despliegue.

Por ejemplo, el «D+1», correspondiente al día después de la muerte, las banderas se elevaran a las 11.00 de la mañana y el príncipe Carlos será proclamado rey. En el «D + 4», el ataúd se trasladará a Westminster Hall en procesión y que será el primer gran desfile militar por el puente de Londres. La ruta está pensada para albergar alrededor de un millón de personas. Antes del amanecer el día D + 9, el día del funeral, las joyas de Isabel II se recogerán y a las 9:00 am, el Big Ben sonará.

De cualquier modo, todas las situaciones están previstas, desde que la muerte se dé en el extranjero o en su residencia de verano, pero en todos los escenarios, el cuerpo de la Reina regresaría a la sala del trono del palacio de Buckingham. Habrá un atar, un manto, guardias reales con sus rifles apuntando el suelo... Hasta los empleados la reina estarán presentes en los pasillos, siguiendo los procedimientos que se saben de memoria. Todo está calculado al milímetro.