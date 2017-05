Si no te ha llegado ya, te llegará. Esta es la nueva ilusión óptica que está haciendo a los usuarios de aplicación de mensajería Whatsapp echarse unas risas en los últimos días. Mira la foto dos veces antes de juzgar la desinhibición del hombre que aparece en la imagen. No, no está desnudo... son las piernas de la mujer que está sentada a su lado las que hacen pensar, en un primer vistazo, que él se tapa sus genitales mientras está con las piernas abiertas.