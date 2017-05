Nació en Palencia, se crió entre Gijón y Santo Domingo y fue Miss Oviedo y Miss Asturias. Pero es que además Yolanda Hoyos (1961), que no fue elegida Miss España, sí hizo las maletas rumbo a Asia para participar en Corea y en Japón en Miss Universo y Miss Internacional. También cantaba y un buen día la llamaron para formar parte del grupo Bravo que representó a España en Eurovisión en 1984. Fue una de las voces que cantó aquello de 'Lady Lady Lady se pinta los ojos de azul...'

-Y desapareció del mapa...

-Estoy missing total, sí. Acabé quemada de ese mundo y dije ancha es Castilla.

-¿Qué pasó?

-Era muy joven y muy inexperta. Ya sabe cómo son los tíos de buitres... El mundo de la música, la moda, es todo un poco complicado.

-Vaya, que no tiene buen recuerdo.

-Fue mi experiencia, habrá gente que esté encantada, pero yo acabé bastante quemada, me vi metida en una vorágine que no me gustaba.

-Y se bajó del tren en marcha.

-Pues sí. Me casé con un sueco, tuve una hija, me fui a vivir a Inglaterra. Luego mi matrimonio fracasó y me volví a España, a Madrid.

-¿A qué se dedica ahora?

-He tenido un centro de belleza hasta hace bien poco, ahora voy a cambiar de local. Soy muy viajera y entre mis sitios favoritos está el sudeste asiático. En uno de mis múltiples viajes conocí el masaje tailandés, sobre el que me he formado y me he hecho terapeuta. Ahora lo que quiero hacer es introducirlo en Majadahonda, donde vivo. Mezcla yoga, estiramientos, es un poco todo. Me encanta, ya he estado durante tres o cuatro veces en Tailandia formándome.

-La belleza es parte de su vida.

-Sí. Fui Miss Asturias, representé a España en Miss Universo y Miss Internacional y tuve una serie de experiencias increíbles para la edad que tenía.

-¿Qué hace una chica de Gijón con 18 años en Tokio?

-Imagínese. Hoy en día sería más normal. Mi hija con 17 años se fue a Costa Rica ella sola. Pero en aquella época no era lo normal. Yo me presenté al concurso de belleza un poco de casualidad. Lo oí en la radio con una amiga y dijimos 'nos cogemos un vestido y nos vamos para allá'. Y una cosa te lleva a la otra. Nunca fue un plan en mi vida. No le diría a mi hija que se presentase a un concurso de belleza, le diría 'prepárate, estudia'. Pero tampoco me arrepiento.

-¿Cómo eran los concurso de belleza?

-La verdad es que divertidos, viajabas, aunque no teníamos mucha libertad, ibas con un seguimiento, la gente te llevaba, te traía y te guiaba. Pero tuve oportunidad de estar un mes en Japón, en una cultura tan diferente. Empezar a viajar tan joven te hace ser una persona con mente más abierta.

-Ya tenía experiencia viajera. Nació en Palencia, vivió en Gijón...

-Sí, nací en Palencia por casualidad, viví en Asturias hasta los siete años -en Gijón vive mi hermana-, a mi padre le surgió un contrato en la República Dominicana y nos fuimos para allá. Volvimos a Asturias y mientras estudiaba surgió lo de ser miss y cambió mi vida. Fue una cadena de cosas.

-Lo curioso es que era de Gijón y fue Miss Oviedo.

-Pues sí. Recuerdo el momento en que me presenté. Regalaban un viaje a Benidorm y por eso lo hice. Pero yo soy una persona con carácter, con decisión, y ese era un mundo en el que te manipulaban mucho.

-¿Cantar sí fue un plan en su vida?

-Sí que quería cantar, me gustaba coger mi guitarra, era autodidacta, hacía mis composiciones, escuchaba una canción y la sacaba en la guitarra.

-¿Y cómo surgió lo de ir a Eurovisión con Bravo?

-Yo en ese momento estaba en Suecia, con el padre de mi hija, pero había dejado una maqueta en Hispavox con una canción mía y me llamaron para decirme que me habían seleccionado como voz, que necesitaban hacerme una serie de pruebas para un grupo que se estaba formando para Eurovisión. Yo sí que creía que tenía cabida mundo musical. Les debí encajar y con Amaya Saizar y dos chicos más formamos el grupo. Quedamos los terceros. Fue la vez que mejor ha quedado España después de Massiel y Salomé.

-¿Cómo fue aquello?

-Otra experiencia increíble, impresionante, divertida, un shock. Pero fue dura la convivencia con el grupo. Cuatro personas que no se conocen todo el día juntas...

-Cuentan por ahí que el grupo desapareció por desavenencias...

-Muchas, muchas desavenencias. En el grupo surgieron problemas y piques, yo era la más jovencita y me decían 'tú a callar', y callaba hasta que dije 'no'. En este mundo mientras te calles y digas 'sí, buana', todo va bien. Yo estaba muy enamorada, así que dije 'me caso' y me fui.

-¿Le gustaba lo que hacían?

-La música que hacía Bravo no me iba. Yo era mucho más moderna que todo eso. No me veía. No era mi sitio. Y sí que intenté hacer cosas en solitario.

-¿Y no salieron?

-Sí podrían haber salido si hubiera tragado carros y carretas.

-Defina carros y carretas.

-Pues tragar, tragar mucho. Había proposiciones deshonestas. Había personajes que eran tela.

-¿Sigue viendo Eurovisión?

-Sí. Me encanta ver cómo ha evolucionado, esa puesta en escena es una maravilla, y mandan buenos temas, buenas canciones. Soy eurofán, siempre estoy pendiente.

-¿Y de los concursos de belleza?

-Menos, me llaman menos la atención. En realidad no sé ni quién es Miss España ahora mismo.

-¿Para estar guapa hay que sufrir?

-No. Me cuido con deporte. No he pasado por quirófano ni creo que lo haga. Lo del bisturí me da mucha dentera, al final son todas iguales. Soy de deporte y comida sana.