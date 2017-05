«No estamos dispuestos a que la gente que sale con su bici no regrese a casa»

Frenar la «sangría» de ciclistas muertos en las carrteras españolas. Ese es el objetivo de un plan en el que ya trabaja la Dirección General de Tráfico (DGT) y que recogerá medidas contundentes contra los reincidentes que conducen bajo el efecto del alcohol y las drogas. Así lo ha avanzado este miércoles el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, en la que ha subrayado que «no estamos dispuestos a que la gente que sale con su bici no pueda regresar viva a su casa».

El Comité de Seguridad Vial se reunirá el próximo martes para avanzar en el diseño de este plan de protección especial de los ciclistas, ha señalado Serrano, quien no ha ofrecido muchos detalles de su contenido. Solo que se pondrán en marcha más medidas de vigilancia y otras contra los conductores que reinciden en el consumo de alcohol y drogas. Todo ello, ha enfatizado, para atajar la «creciente problemática de los accidentes con ciclistas», porque «es insoportable el número de ciclistas que cada fin de semana fallece y no estamos dispuestos a que la gente que sale con su bici no pueda regresar viva a su casa».

El anuncio de este plan de protección para los ciclistas coincide con la trágica muerte de dos ciclistas el pasado domingo en una carretera de Valencia, donde una conductora de 28 años que dio positivo en alcohol y drogas y que ya tenía antecedentes arrolló con su coche a un pelotón de ciclistas, un colectivo vulnerable en cuya protección trabaja ya un grupo de expertos de distintos ámbitos del mundo de la bicicleta.

Serrano ha reconocido que "no van a evitar" la muerte de estos aficionados, pero sí ha apostado por adoptar "las medidas necesarias" para intentar frenarlas.

Durante su intervención en la comisión, el director de Tráfico también ha detallado otra medida ya en vigor: la señalización de 49 rutas ciclistas seguras, con una inversión de 200.000 euros, que se suman a las ya 56 rutas indicadas con anterioridad.

De las veintinueve personas que fallecieron en accidentes de tráfico en las carreteras españolas en Semana Santa, cuatro de ellos fueron ciclistas (uno iba sin casco), tres más que en 2016.

También motoristas

No es la primera vez que, ante el aumento de la siniestralidad en las carreteras, se promueve un plan de choque de estas características. El pasado mes de marzo, ante el aumento de accidentes mortales de motoristas en Asturias, la Unión de Empresarios de Autoescuelas del Principado y en la Jefatura Provincial de Tráficoanunciaron la revisión de la formación que se presta en autoescuelas y anunció que la región (que sumaba cuatro fallecidos en apenas un mes) sería pionera en la implantación de estos cursos..