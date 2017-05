Fernando Alonso: «Hay que buscar una solución a las muertes de ciclistas»

El piloto asturiano Fernando Alonso considera que se tiene que buscar una solución a las muertes de ciclistas en las carreteras, cuyo último suceso se ha producido este fin de semana en Oliva (Valencia), con dos fallecidos y tres heridos.

Alonso participó este miércoles en un acto de promoción en Barcelona sobre el consumo responsable de alcohol, promocionado por la marca de whisky 'Johnnie Walker', del grupo 'Diageo', y que tiene por objeto concienciar a los conductores para no ingerir alcohol cuando se ponen a los mandos de un vehículo, y que anima a todos a suscribir un compromiso en la campaña 'Únete al pacto', a partir del cual los firmantes se comprometen a no beber si conducen. "Es un mensaje coherente y útil y que crea una comunidad para que la gente se una a un pacto de no conducir si se ha tomado alcohol", explicó a EFE el piloto de McLaren.

"Tenemos, por desgracia, demasiados casos que pasan con gente que toma alcohol día sí y día también y después se disponen a conducir. Ojalá que con estas iniciativas por fin eduquemos a la gente de que no hace falta coger el coche después de beber. Todo el mundo puede tomar una copa y buscar una alternativa, con el taxi o que se rote la conducción entre un grupo de amigos", añadió. "Hay que parar de una vez por todas coger el coche después de beber", dijo Alonso, quien se considera una persona abstemia y que asegura que cuando va con amigos siempre conduce él porque no bebe.

Acerca de los continuos accidentes en las carreteras, con ciclistas muertos tras ser embestidos por conductores que han dado positivo, Alonso fue taxativo: "La reflexión está clara: hay que buscar una solución. Y ya no es una cosa de que ojalá no pase más. Hay que tomar medidas y hay que buscar la solución. Y la principal es la educación vial". "Desde niños tenemos que recibir una mejor educación, tenemos que saber que hay que respetar al ciclista, tener paciencia con los ciclistas, separarnos de ellos suficientemente, concentrarnos en el volante y no estar pendientes del móvil o de cambiar la radio", añadió.

"Endurecer la penas está bien, pero esto es la consecuencia. Lo importante es que hay que atajar el problema antes de que pase nada, y creo que desde pequeño hay que asimilar como normal que hay que tener paciencia al volante", ha concluido.