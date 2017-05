El Greim niega que altos mandos impidieran solicitar ayuda al 112 en el rescate de los montañeros de Picos

Tres de los once miembros del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Potes (Cantabria) levantaron su voz para rechazar las palabras del portavoz de la Agrupación Unificada de la Guardia Civil, Alberto Alegría, quien el pasado martes afirmó que durante el operativo para recuperar los cuerpos de los tres montañeros fallecidos en Picos de Europa se puso en peligro la seguridad de sus integrantes por falta de medios materiales.

"Como especialista en montaña me duele ver que se ha utilizado el resultado de un complejo operativo para reivindicar una serie de cosas. Esto desprestigia el nombre de la Guardia Civil y el Greim de Potes", señaló uno de los tres agentes en una red social en la que se ha abierto un profundo debate al respecto.

En un escrito en el que pone su firma y al que se han sumado otros dos compañeros -estos de forma anónima-, rechaza que los mandos de la Guardia Civil en Cantabria se negaran a llamar al helicóptero del 112 de la región, adaptado con una grúa para este tipo de intervenciones y "con más potencia y autonomía", como sostuvo Alegría.

Según el representante de la asociación, no se hizo porque la cúpula de la Benemérita en Cantabria quería evitar que "otro cuerpo o institución les robara los méritos". Todo a pesar de que los agentes -según sus palabras- consideraban que era la mejor alternativa.

Estas palabras fueron criticadas horas después en declaraciones al Diario Montañés por la Jefatura de la Guardia Civil en la región: "Todo se hizo bajo estrictos criterios técnicos. Fueron los especialistas que estaban sobre el terreno los que dieron las directrices y en referencia a ellas se aportaron todos los medios que nos pidieron".

En términos similares, también se mostraron críticos con la versión dada por la Asociación Unificada estos tres agentes del Greim de Potes. "La decisión se tomó por consenso de todos los especialistas que formaban el operativo, así que los que no formaron parte de él que no opinen y menos que cuenten mentiras", escribió uno de los guardias civiles.

«Duele ver que se utiliza un complejo operativo para reivindicar otras cosas»

"Yo sí formo parte de la unidad y sí que participé en el operativo. Lo dicho no deja más que entrever las demandas y reclamaciones de una persona en particular y no la de los que formamos parte de la unidad", respondió a un comentario otro de los hombres destinados en la base de Liébana, la única para este tipo de intervenciones que existe en Cantabria.

Además, también lamentaron y pidieron perdón por la imagen que se está trasladando a la sociedad con estas acusaciones: "No creo que a las familias -de los tres montañeros fallecidos en el macizo Central de Picos de Europa- les haga mucha gracia que se esté utilizando este rescate para reivindicar carencias del sistema a su costa sólo porque haya sido una noticia mediática".

Medios

En la rueda de prensa de Alegría, el portavoz también puso de manifiesto el mal estado de conservación de las instalaciones -aportó fotografías- en las que realiza su labor el Greim de Potes y la escasez de medios. Resaltó que el gimnasio en el que entrenan está compuesto por material aportado por los propios agentes, que los coches no son apropiados para el terreno o que los esquíes, unos elementos fundamentales en su trabajo, sólo se renuevan cada ocho años. A ello sumó la "obligación moral" de disponibilidad horaria total por la falta de efectivos.

Los tres agentes también matizaron estas palabras y afirmaron que "las instalaciones no están en el estado que se dicen". A pesar de ello, la Jefatura de Cantabria sí que reconoció ciertas deficiencias. De hecho, hay un proyecto para su reforma que se espera que esté redactado a finales de este mismo año.