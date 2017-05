Facebook | La dura carta de una joven con depresión

«Hoy he me cepillado el pelo por primera vez en 4 semanas. Estaba enredado y se rompió. Lloré mientras me lo lavé». La dura confesión en Facebook de la joven Katelyn Marie Todd ha conmocionado a las redes sociales. Esta joven con depresión decidió hace unos días compartir con sus amigos su estado de ánimo y su carta no tardó en convertirse en viral.

«Yo también me lavé los dientes por primera vez en una semana. Mis encías sangraban. Yo también lloré por eso. Cuando salí de la ducha, no podía dejar de olerme el pelo. He evitado abrazar a la gente por un tiempo, porque nunca huelo bien. Siempre huelo como si hubiera estado en la cama por una semana. No tengo ropa limpia, porque estoy demasiado cansada y triste para lavar»

Del mismo modo, Katelyn cuenta en su carta que «la depresión no es hermosa. La depresión es mala higiene, platos sucios, y un cuerpo dolorido de dormir demasiado. La depresión es tener 3 amigos que sólo están por ahí porque tienen paciencia y amor. La depresión es llorar hasta que no hay más lágrimas, sollozando hasta que estés jadeando por tu próximo aliento».

Katelyn termina su carta explicando que «la depresión es mirar el techo hasta que tus ojos se quemen porque te olvidas de parpadear» y reclama a los familiares y amigos quienes la sufren que «no seáis duros con ellos». «Por favor, por favor, tomarlo en serio si te hablan de ello».