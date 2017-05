«Mi cuerpo empezó a quemarse, me moría y nadie sabía qué me pasaba»

«De pronto me quedé ciega. No podía hablar y me costaba mucho respirar. Me estaba quemando por dentro y por fuera». La historia de Vanesa Carrasco es de esas que superan la ficción. No solo por la concatenación de desgracias, sino por la entereza y la fuerza con la que ha sido y sigue siendo capaz de superar cada una de ellas.

La joven, de Errenteria, nació con espina bífida. Años después, en 2012, le diagnosticaron lupus eritematoso. A los 28, había aprendido a «leer las advertencias» de su cuerpo. Años después, una noche de julio de 2015, empezó a encontrarse mal. Le subió la fiebre, un plomizo cansancio se apoderó de ella y perdió las ganas de comer. Sabía que no era lupus.

Esa noche, empezó el calvario. A las cinco de la madrugada, notó un «ardor tremendo en los ojos. Pedí a mi madre que encendiera la luz y de repente lo vi todo blanco. Fue un momento horrible», recuerda. Una ambulancia le trasladó rápidamente a Urgencias del Hospital Donostia. No sabían qué le estaba ocurriendo, pero era incapaz de ver, de hablar, de respirar. Su piel y tejidos interiores eran víctimas de una reacción similar a una quemadura. Primero fueron poniéndose de color oscuro, se ennegrecieron y le salieron ampollas. El 90% de su cuerpo se quedó en carne viva. «Me vendaron de arriba a abajo. Solo tenía los ojos y parte de la boca destapados. Me iba. Y no sabían cómo frenarlo». Llegó a invadirle el pánico.

«Coger aire dolía»

Al cabo de una semana, los médicos decidieron trasladarle a la Unidad de Quemados del hospital de Cruces, hasta donde fue trasladada en helicóptero. «No podía ver, ni hablar y a duras penas respirar. Estaba vendada entera y solo oía el incesante ruido de las aspas. Durante el trayecto, una idea llenaba su mente: ‘Aguanta, es solo media hora’». Permaneció quince días en la UCI. «Lloraba a diario. Estaba sola 23 horas al día, sin ver ni hablar. Coger aire dolía. Se me había caído el pelo y las uñas, y lo peor de todo, no sabía por qué estaba ahí, qué me ocurría, ni si saldría».

«Un dia apareció mi madre llorando, con tres 'batas blancas'. Sabía que era mi última oportunidad»

Sólo se salvaron de la quema el cerebro y el corazón. Cada 48 horas le advertían de que su vida corría peligró y que, dada la gravedad de las heridas, difícilmente superaría las próximas 48. Pero, contra todo pronóstico, Vanesa superó todos los obstáculos. «Cada mañana me repetía: ‘Un día nuevo para luchar’. Y por la noche: ‘Venga, un día menos’».

«Hasta que apareció mi madre llorando en la habitación con tres ‘batas blancas’, que eran el jefe, el jefazo y el súper jefazo». Había un antídoto cuyos resultados ignoraban. Era su última oportunidad y lo sabía. Como por arte de magia, la medicina hizo efecto. En unos días, la piel empezó a regenerársele. Después comenzó a recuperar la visión; y los médicos supieron qué le pasaba: síndrome de Lyell, una enfermedad rara que suele afectar al 30% del cuerpo, pero que en su caso las quemaduras del tejido interno y de la piel se extendieron hasta el 90%.

La piel se le ha regenerado pero le han quedado secuelas. «No puedo comer ciertos alimentos porque me duele. Mis órganos y tejidos interiores están llenos de cicatrices y eso me impide, por ejemplo, comer alimentos como galletas, carnes rebozadas o picante, porque me salen llagas en la lengua». Hay días que el agua me quema. Se ha quedado ciega del ojo izquierdo y teme perder el derecho. En breve encarará una nueva etapa en su vida. Acudirá a la ONCE para recibir asesoramiento y tirar para adelante. «Lo peor ha pasado», se dice optimista.