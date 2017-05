Pepe Viña (Gijón, 1962) tiene la mar en los ojos y la mar «ha sido y es» su vida. Campeón del Mundo de Pesca Submarina en Perú en 1994 y con un currículum apabullante, Viña, que llegó a capturar un atún de 44 kilos y un 'Spanish mackerel' de 32 en Australia, no es de tierra adentro ni para veranear. Así que, cuando abandonó la competición, se trasladó a La Manga para disfrutar de aguas más cálidas y tranquilas. Pero ha vuelto a su Cantábrico y, desde hace dos años, intenta transmitir su pasión y sus conocimientos a través de los cursos que imparte desde el negocio que regenta junto a su mujer, Geli.

¿Qué es el mar para usted?

Lo llevo en la sangre desde pequeñín. Mi abuelo trabajó cuarenta años de buzo en El Musel con las típicas botas y el casco pesado. Era Ramón 'El buzo' y se dedicaba a cimentar puertos, hacer diques... Y yo me crié al lado de El Musel, en El Muselín.

Vaya, que no tuvo dudas.

No. Empecé a los doce años. Resulta que vino a vivir al barrio un chaval que hacía pesca submarina y ya empecé a aficionarme. Me dio a probar un fusil de aire comprimido y yo solo llevaba puesto el bañador, así que, lógicamente, me hundí. En aquella época no tenía equipo. Bajaba con aletas, gafa, tubo y bañador y salía como un garbanzo del frío que pasaba (Ríe). Hasta los catorce no compré el primer equipo de neopreno para poder meterme en el agua todo el año.

Y llegó el debut en un Regional en el Cabo Peñas, donde se clasificó primero, lo que le animó a participar en el Campeonato de España.

Fue en Mallorca, pero quedé muy mal. Era mi estreno y no tenía conocimiento de este mundillo. No llegaba al fondo. En Asturias bajábamos a 12 metros como mucho, allí la gente bajaba hasta 25 y soltaba pesos, tenía aletas largas y fusiles de repuesto... Yo iba con traje remendado, aletas cortas y un solo fusil. Así que me dije: 'Hay que ponerse la pilas'. Y he llegado a bajar 40 o 42 metros.

También le tiró el fútbol.

Era un buen delantero centro y tuve opciones de poder jugar con el Sporting, pero aquello no salió y me decanté por la pesca submarina.

¿Qué tiene este deporte para llegar a engancharle tanto?

No hay ninguno igual. Te metes debajo del agua y es como si volaras, eres dueño de tus actos. Cuando sales a hacer ciclismo o montaña, vas viendo personas y paisaje. Pero estar debajo del agua es otro mundo. Es como viajar otro universo, a otra dimensión. Una sensación que solo tienes en buceo, pesca submarina, apnea...

Ahora imparte cursos para transmitir toda su experiencia.

Sí. Queremos que la gente se aventure, pero con seguridad. Primero la seguridad y luego los peces.

¿Y qué pescan?

Lo que más abunda son los sargos y los botones. Y luego están los peces un poco especiales que le gustan al pescador submarino como una buena lubina... Siempre intentamos llevar algo para cenar (Risas).

¿Alguna especie escurridiza?

Uno de los peces más astutos es el dentón y, cuando imparto los cursos, intento quitárselo de la cabeza a mis alumnos porque es una especie que te mantiene la distancia, que te obliga a estar más tiempo en el fondo. Pierdes la noción de los minutos y por eso es peligroso: está ahí, que si entra que si no entra, y se te va el santo al cielo. Es mejor que vayan adquiriendo experiencia con otros peces.

¿Ha vivido alguna situación complicada a tanta profundidad?

El mar te avisa. A veces, te excedes un poco y te dices: «Cuidado, porque un poco más y la lío». Pero este tipo de avisos se producen en la vida y en todos los deportes y son buenos porque así siempre estás en guardia y conoces tus límites. A lo mejor subes en una picada apurada o viene un golpe de mar que no controlaste... Pero, claro, saber reaccionar es algo que se va adquiriendo con los años. Vas sintiendo el mar y, en todo este tiempo, algún aviso me dio, pero lo cuento.

¿Se ha topado con algún tiburón?

Muchas veces, pero no son como los pintan. Ellos te ven grande y mantienen la distancia. Lo que pasa es que en la mayoría de los documentales los excitan con carne, con sangre... Te observan, porque estás en su medio, pero te respetan. Mi inquietud en los inicios era no ver el fondo. Pero no hay nada que te coma (Ríe). La clave es tener autocontrol, estar tranquilo y saber lo que tienes que hacer.

¿Qué momento recuerda de forma especial de toda su carrera?

Llegar a Campeón del Mundo en Perú, aunque me quité el complejo que tenía cuando fui Campeón de Europa en el 93 en Portugal, con la elite. Pensé que por qué no iba a ser yo uno de los grandes de este deporte, a llegar a lo más alto. Y luego vino el título mundial en el 94. Para calificarte, te dan unos pesos mínimos y tienes que calcularlos a ojo. Así que íbamos unos 15 o 20 días antes a la zona para visualizarla y hacer peces y ver lo que pesaban. En el último mundial el peso mínimo era un kilo y, unos días antes, yo bajé a una piedra a 20 metros y cogí un pez con la mano. Pesaba un kilo y cien gramos, pero volví a bajar y lo volví a dejar por si me hacía falta para el campeonato.

¿Por qué abandonó la competición?

Lo vas dejando poco a poco porque es complicado mantenerte en la elite. Y no porque no estuviera en forma, sino porque hay unas personas que deciden quién va y quién no va. Son las cosas de la alta competición.

¿Siente reconocidos sus triunfos?

En su día, tuve un reconocimiento como mejor deportista del Principado, pero noto que, con el tiempo, las personas se olvidan de la gente que luchó y consiguió cosas. No sé... Si los reconocimientos perduraran más en el tiempo, sería de agradecer. Porque, además, yo llevé a Gijón y a Asturias por todo el mundo. Pero son cosas de los que mandan, de los que deciden.

¿Nos estamos cargando el mar con nuestra basura?

La verdad es que, en nuestros fondos, ya no hay tanta laminaria como había, y eso tiene que ser a causa de la contaminación. Me preocupa. Hay peces, pero no arriman a la costa con la confianza con la que arrimaban, porque antes tenían un bosque que los protegía. Ahora, están más separados del litoral y forman bandadas que permiten cercarlos. No me gusta defenderme a costa de los demás, pero esos son los que realmente hacen daño. Nosotros seleccionamos los peces, hacemos una pesca selectiva porque es visual, no a ciegas.

¿Qué le queda por bucear?

He buceado en muchos mares, pero alguno queda. Por Indonesia, el Índico... Tengo amigos que van a bucear a Baja California en busca de peces de 15, 20 o 30 kilos y también me gustaría, así como viajar a pescar en Cuba, por las aguas y porque recuerdo que, cuando era chaval, en El Musel embarcaban autobuses que iban para allá. A cada mar que vayas tienes que adaptarte y disfrutar, porque cada uno tiene su cosa y en estas aguas este siento un placer y una libertad que me hacen vivir momentos únicos.