Horóscopo de hoy, miércoles 17 de mayo: predicciones en el amor, trabajo...

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, 17 de mayo de 2017, para tu signo del zodiaco.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. Disfrute de sus ahorros pero no los derroche. Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad. Dosifique sus fuerzas, no es bueno un esfuerzo constante.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido. No tendrá ningún problema económico. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

GÉMINIS 22 MAY – 21 JUN

Junto a su pareja, dedique más atención a los hijos. A través de la familia puede conseguir un dinero extra. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Un paseo diario le vendrá muy bien.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Cupido atacará por donde menos se lo espera. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. Últimamente cuida poco su dieta, contrólese.

LEO 23 JUL - 23 AGO

Ruptura momentánea con su pareja. No malgaste sus ahorros. Viejos proyectos laborales pueden empezar a cuajar. Demasiados esfuerzos físicos.

VIRGO 24 AGO – 23 SEP

Buen día para hacer planes con su pareja. La ayuda de un experto resolverá sus lagunas económicas. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Descanse más la vista si trabaja con ordenadores.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

Cariñoso con su pareja, con la que compartirá buenos momentos. Un viaje de negocios le acarrea gastos inesperados. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Olvidadas las molestias que tenía en días pasados.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

Muévase con diplomacia en el terreno sentimental. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. Su tesón y constancia serán reconocidos por su jefe. Lleve calzado cómodo, tiene tendencia a las torceduras.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

Si acaba de iniciar una relación, dará lo mejor. Guarde algo de dinero, ya que pueden surgirle imprevistos. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Cuidado con las afecciones auditivas.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Lleve a su pareja a una gran fiesta. Jornada de altibajos económicos. El trabajo en colaboración le producirá satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. La mejor medicina es un ánimo gozoso.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

Júpiter le ayudará a conseguir sus sueños románticos. El dinero puede crearle serios problemas, use la cabeza. Bien todos los asuntos profesionales. Sentirá un ligero malestar mañanero.