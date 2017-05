Horóscopo de hoy, lunes 22 de mayo: predicciones en el amor, trabajo...

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, 22 de mayo de 2017, para tu signo del zodiaco.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Es feliz porque se adapta al dinero que tiene. Si es prudente, logrará buenas oportunidades laborales. En cuanto a la salud, no caiga en actitudes derrotistas.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Ponga sus cuentas en orden, ese descuido no le beneficia. Si no es sistemático en su trabajo, el caos irá ganando terreno. Cuidado con los catarros y enfriamientos.

GÉMINIS 22 MAY – 21 JUN

Una atracción fatal podría complicarle la existencia. Ármese de valor ante gastos imprevistos. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Si consigue quererse más se encontrará estupendamente.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Pasará de la amistad al amor. Sea más prudente con los innecesarios gastos que realiza. Surge una oportunidad para mejorar de trabajo, medítelo. Delicado de salud y sensible a nivel emocional.

LEO 23 JUL - 23 AGO

Echará de menos a personas que no están cerca de usted. Tiene que hacer frente a nuevos gastos. Puede dedicarse a proyectos laborales que le gustan más. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

VIRGO 24 AGO – 23 SEP

Si quiere salvar su relación de pareja, renuévela. No tenga reparo en gastar más, lo recuperará pronto. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Molestias en la garganta, haga gárgaras de limón caliente.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

Debe ser más tolerante con sus seres queridos. Tiende a iniciar proyectos económicos poco rentables. Llevará con humor las guerras por el poder en su empresa. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

No mire atrás, no puede hacer revivir amores pasados. Cuide sus inversiones y el resto de temas económicos. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Se está abandonando, procure hacer ejercicio.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

Apetencia de vivir nuevas experiencias amorosas. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Hoy el trabajo requiere que se entregue en cuerpo y alma. No dude en quedarse en casa si se encuentra mal.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Reencuentro con amigos de la infancia. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Día de mucha presión en la actividad laboral. Las juergas y los excesos están castigando a su organismo.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

La persona amada está irascible, hable con ella. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. Practicar algún deporte le mantendrá relajado.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

Olvide ese antiguo amor y mire al frente. Puede que le propongan invertir en un buen negocio. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Si quiere perder esos kilos de más, dieta y ejercicio.