Desgarrador testimonio del hombre sin hogar que abrazó a una víctima del atentado antes de morir

Según pública ABC las informaciones sobre el atentado en el Mánchester Arena, que causó 22 muertos y 59 heridos no permiten aclarar por el momento con precisión qué sucedió en la ciudad británica durante la noche del lunes. Mientras avanzas las pesquisas, lo que sí se empiezan a conocer son algunas historias personales de testigos del drama. Como la de Chris Parker, un hombre sin hogar de 33 años que sostuvo entre sus brazos a una de las víctimas mortales del atentado.

El medio 'Manchester Evening News' recoge el testimonio de Parker: «Todo el mundo estaba contento. Cuando la gente salía por las puertas de cristal, escuché un ruido y, en una fracción de segundo, vi humo. Entonces escuché gritos. Me tiré al suelo y luego me levanté. En lugar de huir, mi instinto me dijo que intentara ayudar».

Fue en ese momento cuando el hombre sin hogar abrazó a una niña pequeña, que había acudido al concierto de Ariana Grande junto a su madre. Momentos después, intentó ayudar a una mujer anciana, de unos 60 años, que murió en sus brazos. «No he parado de llorar», explicó el mendigo.

Chris también ayudó a una niña pequeña que estaba perdida entre una multitud asustada. El hombre la llevó hasta uno de los stands de merchandising de Ariana Grande, y la dejó con responsables de seguridad para que pudieran encontrar a sus padres.

El horror comenzó a las 22.35 de la noche (una hora más en España) del lunes, cuando una bomba explotó en el recinto donde se celebraba el concierto de Grandes, una artista muy querida por el público joven. El ataque destaca por su crueldad extrema, dado que hasta la concentración pop se habían acercado, sobre todo, niños y adolescentes. Por su parte, el atacante, un hombre que ya ha sido identificado pero cuyos datos no se han hecho públicos, es un suicida que murió cuando se hizo explotar a la salida del pabellón. Daesh ya ha reivindicado la autoría del atentado.

Este ataque es el más brutal desde julio de 2005 en Londres, que costó 52 víctimas, con bombas yihadistas en un autobús de dos pisos y una línea de metro.

El Reino Unido está en el segundo nivel máximo de alerta desde agosto de 2014. El país sufrió su anterior atentado el pasado 22 de marzo en Londres, cuando un ciudadano británico de credo yihadista arrolló en el Puente de Westminster con un coche a dos docenas de personas y más tarde apuñaló a un guardia de la verja del Parlamento provocándole la muerte. En total murieron seis personas, incluyendo el atacante.