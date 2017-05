Sola en su habitación, con la puerta cerrada, luz tenue, y sentada sobre la cama con la espalda apoyada en la pared. La tranquilidad de ese espacio no guarda relación con la ansiedad interior y el caos emocional que le angustia sin descanso, una vorágine de emociones que ni entiende ni sabe cómo controlar. La única forma de ponerle fin, al menos temporalmente, es a través del dolor, un dolor físico que pueda ver, tocar y explicar. Y después, se baja las mangas para esconder las heridas.

¿Por qué hay jóvenes que se autolesionan? Hay tantos motivos como casos. Lo hacen de forma fría y planificada, no de manera impulsiva. Se hieren a sí mismas porque quieren dar forma a un dolor emocional a través de un daño físico. Porque buscan castigarse fruto de una baja autoestima. Porque lo que quieren es lanzar un grito de auxilio que no son capaces de verbalizar o, simplemente, porque quieren sentir, aunque ese sentimiento sea doloroso. Los medios más habituales: una cuchilla para provocarse cortes, un mechero para quemarse o las uñas para arañarse.

El dato 16 añoses la edad en la que Iraila empezó a realizarse los cortes. No obstante, estos suelen producirse en los primeros años de la adolescencia, sobre los 13 o 14.

Motivos para autolesionarse Evadir un malestar emocional. A través del dolor físico, la persona consigue dar forma a un dolor emocional que no sabe interpretar. Castigo. Una baja autoestima, sentimientos de culpabilidad. Representan rechazo y odio hacia uno mismo. Llamar la atención. Al ser lesiones llamativas hacen que los demás sientan la necesidad de estar encima de la persona por miedo a que lo vuelva a hacer. Pueden ser utilizadas como amenaza o chantaje. Sentimiento de vacío crónico. Si lleva mal mucho tiempo, termina por no sentir nada y eso le frustra. La autolesión causa dolor y eso le hace sentir que esta vivo.

Pero al mismo tiempo, estos casos han puesto el foco en el problema que sufren muchos adolescentes, en su mayoría chicas de entre 12 y 18 años, que ven en la autolesión una vía de escape a las emociones tan intensas que sienten, pero que no necesariamente guardan relación con ideas suicidas como erróneamente se suele creer. Aunque también se da en ellos pero en menor medida, son las adolescentes las que suelen recurrir a estas prácticas por una cuestión «sociocultural y por los roles que se van desarrollando desde la infancia», indica el experto.

Cortes a diario

Iraila -nombre falso- es una joven de 19 años que hace tres pasó por un proceso similar, aunque por suerte ya solo guarda una pequeña marca en su muñeca que no ha conseguido borrar. Esta chica es la pequeña de tres hermanas. Según relata su madre, María, las malas compañías unidas a episodios de bullying que sufrió en el colegio -y que «igual nos cogió un poco más mayores y no supimos encajar la situación a tiempo», reconoce- derivaron en que la chica empezara a mostrarse cada vez más rebelde.

El cambio de actitud fue más que evidente. Le castigaban y se escapaba. Las discusiones enrabietadas por parte de la joven se convertían a las horas en muestras de cariño hacia sus progenitores completamente amnésicas de cualquier enfado previo, por acalorado que fuera. Empezó a rehusar la ingesta de alimentos que pudieran engordarle, hasta el punto de adelgazar hasta diez kilos -se quedó en 45-. Al mismo tiempo, amistades poco recomendables tuvieron reflejo en las notas, que cada vez eran peores. Iraila amenazaba a sus padres con dejar la Secundaria para matricularse en un Centro de Iniciación Profesional (CIP), siguiendo los pasos de un novio «que consumía drogas y no era buena influencia para ella», recuerda su madre.

La preocupación de María y su marido incrementó de forma considerable cuando, tras ser alertada por la madre de otra amiga de su hija, descubrieron los cortes en las muñecas. Al parecer, las cuatro amigas se autolesionaban. Iraila solía taparse con las mangas, pero aquel día su madre le exigió que le enseñara los brazos. Ella se negaba. Se rebelaba. Y María insistía. Tras ese tira y afloja, finalmente, la adolescente le mostró los cortes, aunque le restó importancia. «No es nada. Lo hago a veces cuando me aburro», dice la madre reproduciendo las palabras de su hija, que no aportaba mayor explicación.

En aquel instante comenzó el calvario en su familia. María empezó a buscar el objeto con el que la adolescente se realizaba los cortes hasta que se dio cuenta de que desmontaba los sacapuntas y utilizaba la cuchilla para autolesionarse. «Yo le decía que algún día se iba a hacer una avería, porque a veces se hacía sangre. Desde aquel momento le vigilaba los brazos a diario y sabía si tenía heridas recientes o eran de hace días», expone ahora con distancia. «¿Por qué te haces esto?», le preguntaba de forma insistente. Pero no obtenía respuesta.

Los padres de Iraila recuerdan aquella etapa como «la peor» de sus vidas. No hay duda. La impotencia y el miedo «a que se le fuera de las manos e hiciera alguna locura», el malestar de la familia, la preocupación y el mal ambiente que se generó en el hogar «puso en peligro nuestro matrimonio», se lamenta María, quien insiste en las «lloreras» que tuvo durante casi un año entero y en «lo mal que lo pasaron mis otras dos hijas».

Problema de fondo

Una vez detectado el mal, recomendaron a los padres ponerse en contacto con el Programa Norbera, que atiende a adolescentes y sus familias por problemas no necesariamente relacionados con el consumo de drogas, como se suele asociar. «De hecho, mi hija no consumía», defiende su madre, quien recuerda otro episodio desagradable porque al principio Iraila se negó en rotundo a acudir al centro.

Ruiz de Alegría les indicó que era más preocupante el trastorno alimenticio que sufría la menor que los cortes que se provocaba en el brazo. Como es lógico, los padres se asustan frente a las autolesiones, indica el experto, «pero hay que valorar el riesgo y situarlo en su proporcionalidad». Además, expone que «si la autolesión es el síntoma, y el malestar que sienten los jóvenes es el conflicto, una persona puede dejar de autolesionarse, pero si el conflicto no se ataja, el problema seguirá estando aunque se manifieste de otra manera». Junto a ello, deja claro que «esto no es como el dentista, que los padres llevan al niño y ellos se quedan en la sala de espera. El papel de los padres es fundamental y cada caso, único. A veces necesitan ser más firmes, o más afectivos, proteger más al menor, o no sobreprotegerle tanto».

Orgullosa de su hija

A raíz de aquello, aunque en absoluto de forma inmediata, empezaron a apreciarse mejoras. El control intenso de sus padres, la intervención realizada por Norbera y «que cambió de amigos y lo dejó con su novio», terminó por hacer que la joven donostiarra pasara de autolesionarse a diario a tener episodios cada vez más espaciados. Gracias a la implicación y unión de toda la familia consiguió sacar la ESO, «que nos costó lágrimas y sangre», dice su madre. «Mis hijas mayores se dejaron la vida ayudándole», recuerda.

Tres años después lo dice alto y claro: «Ahora sí, me siento orgullosa de mi hija, cuando en aquella etapa no lo estaba», confiesa. Iraila estudia, trabaja y «es otra persona completamente diferente a la que era, saca buenas notas y está centrada», se felicita María, quien pone en valor la labor de Norbera.

No obstante, sus palabras guardan aún mucho dolor, por eso hace hincapié en que «los padres deben estar muy pendientes de sus hijos, escucharles, atenderles. Criarles no es solo trabajar para llevar dinero a casa, es pasar tiempo con ellos». Y continúa. «Tengo dos hijas mayores que no me dieron problemas, pero lo vivido con la pequeña me demuestra que la adolescencia es la peor etapa de un niño y hay que estar atento porque lo vivido no se lo deseo a nadie», concluye.