Cómo explicar a un menor un atentado como el de Mánchester

El último atentado de Manchester, se ha cobrado 22 víctimas mortales y 59 heridos. En este caso, el público eran niños y adolescentes seguidores de la popular cantante estadounidense Ariana Grande. Otros muchos adolescentes en el resto del mundo, con las entradas en el bolsillo para los miles de conciertos que sus ídolos musicales tienen previsto ofrecer en distintos rincones, se estarán preguntando muchas cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Las reacciones de todo tipo son inevitables y los psicólogos como Angélica Rodríguez, coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) del Colegio Oficial de Psicólogos de Asturias y miembro de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención de Víctimas del Terrorismo, lo saben.

Padres, familiares y profesores tienen que saber afrontar estas preguntas. Angélica Rodríguez asegura que «hay que abordar el tema sí o sí, porque estamos en la era de la sobreinformación, donde cualquier suceso está presente desde sus inicios en los medios de comunicación y redes sociales, y de manera gráfica con vídeos, fotos... Es por esto, que es imposible aislar a nuestros menores de estos acontecimientos traumáticos, y es necesario que sus padres les ayuden a entender lo que ha sucedido, para así poder gestionar sus dudas y sus miedos».

Estas son las claves de cómo transmitirlo:

1. ¿Es conveniente hablar de lo sucedido en Manchester con nuestros hijos?

Siempre que los niños o adolescentes tengan conocimiento de lo sucedido, es necesario abordarlo con ellos. A los niños, teniendo en cuenta su edad, hay que hablarles de lo que sucedió en Manchester, siempre que lo demanden. Hay que darles la posibilidad de que se expresen y hay que escucharles.

2. ¿Cómo podemos abordar el suceso?

Es necesario que guiemos la conversación a través de preguntas del tipo: ¿Qué crees que ha sucedido? ¿Sabes lo que es un atentado terrorista? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pretendemos saber cuánta información tienen nuestros hijos sobre el tema, cómo lo han interpretado y cuánto quieren saber sobre lo sucedido. No debemos dar información que no nos demanden, debemos responder solo a lo que nos han preguntado sin ir mas allá, para no añadir preocupaciones ni datos que no puedan entender, pero teniendo en cuenta que no debemos dejar preguntas sin respuesta.

3. ¿Qué sucede si nos preguntan algo que no sabemos responder?

No siempre tenemos que tener la respuesta a todas las preguntas. Ante preguntas del tipo ¿Por qué las personas hacen atentados y matan?, tenemos que ser honestos y es lícito responder algo como «yo eso no te lo puedo responder porque tampoco lo entiendo».

4. ¿Algunas pautas o recomendaciones, a modo de resumen, para hablar con los niños de sucesos de este tipo?

► Ni debemos ni podemos proteger a nuestros niños de informaciones e imágenes de este tipo.

► Abordaremos el tema dejando que los niños nos hagan preguntas que necesiten hacer.

► Daremos a los niños a posibilidad de que se expresen.

► Escucharles y transmitirles que nos interesan sus opiniones.

► Dejar que expresen sus sentimientos y animarles a hacerlo.

► Responderles siempre de forma sincera, honesta, sin rodeos y sin mentiras.

► Utilizar un lenguaje sencillo y sin exceso de dramatismo.

► No decir expresiones del tipo: «Tranquila, que esto nunca va a suceder aquí».

► No siempre tenemos que tener la respuesta a sus preguntas.

► No ir más allá de lo que los niños quieran saber.