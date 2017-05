«Pasamos mucho miedo en la carretera». Es el sentir mayoritario de los ciclistas asturianos que se han concentrado esta mañana en los túneles de Morcín para pedir respeto y reivindicar sus derechos en la carretera. Cerca de 400 ciclistas han acudido a la convocatoria, realizada en una zona de Asturias, según ellos, muy peligrosa. «Es uno de los puntos negros de la región para nosotros, no hay iluminación y el quitamiedos es una auténtica guillotina», denunciaba Jesús Fernández, que hace unos años fue atropellado por un tráiler con remolque, en uno de los túneles. «No me respetó. Entramos juntos en el túnel, en paralelo, hasta que me arrolló. Me rompí la clavícula. Me abrió en canal». Con su testimonio, Jesús pide que se tomen medidas, para que no ocurran más accidentes como el suyo. «Cada vez que paso por esta zona, que es casi a diario, paso mucho miedo».

El conocido ciclista Chechu Rubiera también quiso sumarse a la concentración. Fue el encargado de leer un manifiesto sobre los derechos de los ciclistas. «Lo que pedimos es que nos respeten. Los ciclistas somos los más vulnerables en las carreteras»

La iniciativa, que se ha vuelto nacional, partió del colectivo ciclista de Valencia, después de que el pasado 7 de mayo un conductor atropellara a un grupo de ciclistas, cerca de la localidad de Oliva, con el resultado de tres deportistas fallecidos. La concentración ha finalizado con un minuto de silencio en memoria de los ciclistas que han perdido la vida en la carretera.