Una niña tacha de «crimen de guerra» un castigo de su profesora

Un colegio entero de Glasgow ha quedado sorprendido a raíz de la respuesta que una de sus alumnas hizo a una de las preguntas que figuraban en un test sobre la labor de una de sus profesoras.

La niña, de 11 años, respondió en el apartado de aspectos que podía mejorar su profesora el hecho de no castigar a todos los alumnos, ya que los castigos colectivos eran considerados crímenes de Guerra según el Convenio de Ginebra de 1949, "No usar los castigos colectivos porque no son justos para las personas que no hicieron nada y bajo el Convenio de Ginebra de 1949 son considerados crímenes de guerra", escribió la pequeña.

Tras esto su padre compartió la respuesta en redes sociales, asegurando que no sabía si castigar o premiar a la menor. Finalmente, y tras recibir el apoyo de numerosas personas, el progenitor compró un helado a su hija por la inteligencia que demostró al criticar el sistema de justicia educativo.

My daughter actually submitted this feedback at school. Not sure if I should ground her or buy her ice cream... pic.twitter.com/4v8Gjb9riv