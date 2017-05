Una niña de 11 años obligada a casarse con su violador

Una niña, de Florida (Estados Unidos), fue obligada a casarse con un joven de 20 años que la había violado y la había dejado embaradaza. El matrimonio organizado por la familia de la menor y los funcionarios de la iglesia tenía el fin de evitar "un lioso caso criminal". Una terrible historia que desvela la chica, ahora, ya adulta para intentar poner fin a este tipo de situaciones.

"Mi mamá me preguntó si quería casarme, y yo le contesté que no sabía, le dije que qué era el matrimonio, que cómo tenía que actuar como esposa", explica. A estas preguntas la progenitora contestó que tenía que casarse.

Durante el matrimonio, no pudo asistir al colegio y dio a luz a nueve hijos. Según informó New York Times, la vida de la menor con su esposo violador fue "terrible" y arruinó su infancia.

En la actualidad, la víctima forma parte de una campaña para acabar con el matrimonio de niños, que todavía se permite en varios estados de EEUU. "Con 11 años no se puede conseguir un trabajo, no se puede obtener un coche, no se puede obtener una licencia, no se puede firmar un contrato de arrendamiento, así que ¿por qué permitir que alguien se case cuando todavía es tan joven?", se pregunta la joven.

Florida es uno de los 27 estados de los Estados Unidos que permite que los niños de cualquier edad se casen con el permiso de sus padres.

Más de 167.000 jóvenes de 17 años y menos se casaron en 38 estados de EE.UU. entre 2000 y 2010, de acuerdo con una búsqueda de datos de licencias de matrimonio disponible por un grupo llamado Unchained at Last, que tiene como objetivo prohibir el matrimonio infantil. La búsqueda reveló casos de chicas de 12 años casadas en Alaska, Louisiana y Carolina del Sur.

Entre los estados con las tasas más altas de matrimonios infantiles fueron Arkansas, Idaho y Kentucky. El número de matrimonios infantiles ha estado cayendo, pero cada estado en América todavía permite que las niñas menores de edad se casen, normalmente con el consentimiento de los padres, un juez o ambos. Veintisiete estados ni siquiera establecen una edad mínima por ley.