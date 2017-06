Horóscopo de hoy, viernes 2 de junio: predicciones en el amor, trabajo...

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, 2 de junio de 2017, para tu signo del zodiaco.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

Lo mejor para no discutir con su pareja es esperar. En lo económico, no es un día favorable. El trabajo en equipo siempre consigue buenos resultados. No picotee nada entre horas.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

Solucionará sus problemas sentimentales con paciencia. Reduzca sus gastos o su economía se resentirá. Encontrará apoyo para lograr sus objetivos profesionales. Su estado de relajación se mantendrá si trabaja 8 horas.

GÉMINIS 22 MAY – 21 JUN

Hoy es el día de hacer algo especial con su pareja. Jornada favorable para su economía. Ponga todo su empeño en demostrar su valía profesional. Vigile esas molestias que pueden afectar a su actividad.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Las decisiones que tome en el amor serán muy positivas. Está pendiente de una transacción económica. La tensión laboral disminuye. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

LEO 23 JUL - 23 AGO

Dé prioridad a los sentimientos sobre las obligaciones. A poco que se esfuerce, conseguirá el dinero que necesita. En el trabajo, valoran mucho su intuición. Día agotador, respete sus horas de sueño.

VIRGO 24 AGO – 23 SEP

En el amor, se sentirá muy inspirado y sensible. Ponga su dinero a salvo de los amigos interesados. Se presentarán oportunidades interesantes en el trabajo. La buena alimentación beneficiará su salud.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. No gaste grandes sumas de dinero en banalidades. Su creatividad le avala a la hora de cambiar de trabajo. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

Si carece de relación estable, será por poco tiempo. Hay que aprender a ahorrar. Muchas satisfacciones en el trabajo. Tendencia a caídas o tropezones, vigile su calcio.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

Asumir una ruptura no es tarea fácil; pida ayuda. No descuide sus ahorros. Su trabajo requiere un esfuerzo por su parte. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Valorará la compañía de sus amigos. Inesperadas ganancias, disfrútelas. Verá claro los pasos a dar para una futura promoción. Evite las salidas nocturnas los días laborables.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

El amor transita por su casa. Antes de meterse en gastos, infórmese. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

Impida que su relación de pareja caiga en la rutina. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo. Necesita eficacia para progresar laboralmente. Prudencia con las grasas.