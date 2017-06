LOCAL DIGITAL KIT, la fórmula para conseguir nuevos clientes

Es un hecho contrastado por los datos: si no estás en internet, no existes. Así que la presencia en la red se ha vuelto indispensable para autónomos y pequeñas y medianas empresas, una tendencia que es aún más profunda desde que los teléfonos móviles con conexión (hoy en día, el 87% la tienen) forman parte de nuestra vida cotidiana y nos sirven para buscar productos y servicios para cubrir cualquier necesidad que tengamos.

Como muestra, algunas cifras: según los datos de comportamiento de los usuarios de Google, cerca del 80% de los usuarios de internet desde el móvil usan el smartphone mientras compran. De ellos, el 67% investiga desde el smartphone sobre el producto que desea adquirir y, después, compra en la tienda física, mientras que un 23% investiga desde el móvil, visita la tienda para ver y tocar el producto, y después compra online para aprovecharse de un mejor precio.

Lo mismo puede decirse cuando buscamos servicios como abogados, dentistas, empresas de limpieza, guarderías y veterinarios, por poner solo algunos ejemplos. Actividades empresariales que suelen definirse como pymes o micropymes y que tienen en internet un gran aliado a la hora de captar clientes... si es que consiguen hacerse ver, destacar entre sus competidores más directos.

Por ello, es fundamental entender el comportamiento de las personas que buscan estos servicios y cómo influyen en ese comportamiento los últimos avances tecnológicos como los smartphones, y de su mano la geolocalización.

Por ejemplo: ¿ha probado a hacer una búsqueda en Google desde una ubicación en su ciudad o desde un punto de otra localidad? Pues entonces quizá sepa que los resultados sean distintos, ya que las búsquedas que se hacen desde los móviles indican la posición en la que uno está, y el buscador devuelve la información más relevante que se encuentra en cada búsqueda.

¿Y no le ha pasado que, a pesar de localizar una empresa en la que está interesado no encuentra su número de teléfono por ningún lado y, en su lugar, tiene que rellenar complejos formularios? ¿O que su web no está preparada para todos los dispositivos y tiene que dejarse los ojos y la paciencia para encontrar algo en el móvil?

Por esas razones, se trata de colocarse en el sitio adecuado y de la forma correcta: donde los usuarios locales buscan, compran o contratan. Y, para responder a esa inquietud, EL COMERCIO acaba de lanzar una poderosa herramienta enfocada a todos aquellos negocios que quieran sacar ventaja sobre sus competidores en la red, demostrando también sus resultados: LOCAL DIGITAL KIT, un servicio basado en analizar el comportamiento de los usuarios en internet, entenderlo y aprovecharlo para conseguir clientes online. Algo que implica conocimiento, tiempo, atención, disponibilidad... habitualmente fuera del alcance de la pyme. Y todo, a un precio más que asequible.

Este nuevo portal, que ya ha sido reconocido por un prestigioso jurado de expertos como Mejor Proyecto de Transformación Digital en la II edición de los Premios Nacionales en eCommerce compitiendo con otros 180 proyectos de toda España, crea para los negocios una web especialmente diseñada para funcionar bien en cualquier tipo de dispositivo, posicionarse bien en los buscadores, ser fácilmente localizable por los clientes y provocar que, una vez que nos encuentren, además nos llamen.

Asimismo, este nuevo servicio trabaja de manera eficaz la presencia en buscadores y directorios y se apoya en una valiosa presencia publicitaria en ELCOMERCIO.es, que cerró 2016 como el periódico líder en Asturias, ya que un total de 1.564.000 lectores eligieron el pasado mes de diciembre la edición digital del decano de la prensa asturiana para informarse, según los datos ofrecidos por comScore MMX, el medidor oficial de audiencias del mercado en España.

Y es que cada vez son más los internautas que acceden a la red desde dispositivos móviles, al considerar la web de EL COMERCIO como la principal referencia para informarse de lo que pasa a nivel regional, nacional e internacional. Y la prueba es que ese mismo mes accedieron a la edición digital del decano asturiano desde teléfonos móviles y tabletas un total de 1,1 millones de usuarios únicos.

Pero esto no es todo, porque LOCAL DIGITAL KIT proporciona también un sistema de seguimiento de llamadas recibidas para que, en caso de que no se pueda atender una de ellas, quede registrada para su posterior recuperación y no se pierda ni una sola oportunidad de negocio. Y el retorno del servicio es totalmente comprobable por parte de la pyme, ya que los resultados se presentan en tiempo real en un innovador panel de seguimiento.