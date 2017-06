Es un mito del sportinguismo, de los tiempos gloriosos en los el club aspiraba al título de Liga. Manolo Mesa (San Roque, Cádiz, 1952) dejó Gijón hace 30 años y apenas si ha vuelto un par de veces a la ciudad. Pero aún tiene muy presente ese pasado. Vivió en la calle Manso y en Aquilino Hurlé aquellos años en los que jugó dos finales de la Copa del Rey, vio nacer el «así gana el Madrid», viajó por Europa, fue internacional e hizo amigos que también son leyendas rojiblancas.

-¿Qué es de su vida?

-Pues me vine aquí y terminé mi vida deportiva con 40 años, en 1992. Me quedé como coordinador deportivo en el Ayuntamiento de San Roque y también he sido entrenador.

-¿Viene por Gijón?

-He ido un par de veces desde que dejé Asturias. Una vez a un homenaje de Cundi y luego a llevar a un chaval de aquí que estaba conmigo en los juveniles a Mareo.

-¿Por qué tan poco?

-Porque hay muchos kilómetros. Estamos muy lejos. Nunca me ha gustado mucho estar en carretera.

-¿Guarda buenos recuerdos?

-Claro. Estuve doce años allí, en los cuales tuve la suerte de vivir los mayores éxitos deportivos del Sporting, jugar la UEFA, dos finales de la Copa del Rey, fui testigo del inicio de Mareo...

-Y cuando se perdió aquella Liga...

-Es normal. Los equipos como el Madrid y Barça son los que lo ganan casi todo. Tuvimos arbitrajes que no nos beneficiaron nada. Para quedar campeón un equipo como el nuestro había que tener mucha suerte. Pasa en todas las ligas, casi siempre ganan los mismos.

-¿Esa espina se le quedó clavada?

-Claro que queda, igual que las dos finales. Nos tocó con el Madrid y el Barça. No hubiera sido lo mismo con un Valencia o un Atlético...

-Entiendo que sigue al Sporting.

-Siempre. Lo que menos me ha gustado ha sido el final, a nadie le gusta bajar de categoría y menos cuando está en Primera. Yo llegué al Sporting en Primera y bajé y siempre bajas por algo, porque la plantilla no está compensada, porque el entrenador no da con la fórmula...

-¿Tiene usted una receta para que en el futuro funcione?

-El Sporting debe mirar por la cantera. Siempre fue de los equipos que más jugadores sacaba. Ha habido alineaciones sin ningún extranjero. Hay que mantener una cantera buena y cortar la salida de jugadores a grandes equipos. No se pueden vender todos.

-¿Alguna receta más para volver a Primera?

-Trabajo, trabajo y trabajo. No hay otra.

-¿Qué momento recuerda con más cariño de sus años en Asturias?

-Cuando nos clasificados segundos en la Liga y la primera final de la Copa del Rey. Cuando me vine había dejado ese año al Sporting en Europa. Entonces no era como ahora, que juegan los que están en la mitad de la tabla, antes tenías que quedar entre el uno y el cuatro.

-¿Y en el plano personal?

-Fue fenomenal en todo, desde que llegué hasta que me vine. Sabía que me iba a costar el tema de clima, no había salido de la provincia de Cádiz y me daban miedo la humedad y el frío. Pero me alegro de la decisión que tomé, me acogieron muy bien. Dejé allí grandes amistades.

-¿Quiénes son sus amigos?

-Jiménez, Claudio, Joaquín, Cundi, Maceda, Rivero, Pedro, Quini, Ciriaco, Ferrero... Muchos han venido a verme.

-En su época los futbolistas no salían en la prensa rosa y hoy son carne de cañón.

-En el fútbol ha cambiado en todo. En mi época el futbolista estaba muy bien mirado, porque era un deportista, hoy no es eso solamente. Es marketing, vende ropa, hace esto y lo otro. ¿Y las grandes cantidades de dinero que se mueven? Es horroroso.

-¿Nos hemos vuelto locos?

-Llega un momento en que no se sabe cuánto vale un futbolista.

-¿Messi o Cristiano?

-Messi. Es otra cosa. Puede ganar un partido él solo.

-¿No han seguido sus pasos futbolísticos en la familia?

-Tengo tres hijos. Una niña, la mayor, que tiene 40 años; Manolo, dos años menor y el otro, Igor, que tiene otros dos menos. Uno jugó al fubol aquí conmigo, pero no ha tenido suerte. Lo han mirado mucho porque era hijo mío.

-¿No echa de menos la fabada o es más de pescaíto?

-A mí la fabada me encanta. Aquí lo llamamos habichuelas. Yo es que soy muy de potaje. En Asturias, como en el norte en general, se come muy bien, tanto pescado como carne.

-El campo de fútbol de San Roque lleva su nombre. Menudo orgullo.

-Es el campo donde yo me críe como futbolista, donde iba a jugar de niño, cuando era una zona militar donde los soldados hacían la instrucción. Luego se arregló la instalación, se puso césped, graderío... Es muy bonito.

-¿Se siente profeta en su tierra?

-Claro, es una cosa importante en mi vida. He tenido el honor de ser el primer jugador internacional y de Primera de mi pueblo. Y también tengo la medalla de oro de mi Ayuntamiento.

-Y si no hubiera sido futbolista...

-Facultades tenía pocas. De chico la única posibilidad era trabajar en lo que fuera. Con diez o doce años me metieron en una carpitería a ver si me aprendía algo porque ni tenía medios ni me gustaban los estudios, estaba mucho en el recreo. Me encantaba el fútbol, estaba todo el día jugando en la calle y al final se convirtió en mi vida.

-Menuda diferencia con los de hoy.

-No pueden quejarse los niños. Hoy cualquier persona puede hacer deporte.

-También tiene usted vida política, en 2011 se presentó a las elecciones municipales en la lista del PSOE.

-Había sido toda mi vida socialista, pero nunca había estado afiliado, porque estaba muy liado con el fútbol. Cuando lo dejé, me afilie al partido. Pero nunca he querido estar en el equipo técnico, cuando me ofrecieron ir en una lista dije que tenía que ser en un puesto para no salir. Me puse el 21, el 19 o algo así, pero hice toda la campaña con ellos.

-¿Susanista?

-Siempre. Soy andaluz, y quiero que aquí gobierne la izquierda.

-¿Y cómo lo pasó el día de las primarias?

-Fatal, no me esperaba esa diferencia. Pero cada uno vota lo que quiere y ya está. Y en este partido votamos.

-¿Ve a Pedro Sánchez cose que te cose?

-No lo sé. Lo primero que deberíamos hacer es unir el partido. Sea el proyecto que sea, pero todos a una.

-¿Cómo lidia con el asunto de la corrupción?

-Pues qué quiere que le diga, que me molesta mucho más cuando el corrupto es de izquierda. Lo que quiero es que no se vayan sin pagar, si alguien se ha demostrado que se ha llevado dinero hay que buscar la forma de que lo devuelva.