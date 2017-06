«Si los niños no comen, no me sale a cuenta darles mesa»

El comercio local en general y la hostelería en particular es el plato fuerte de San Sebastián. Es casi todo lo que buscan los turistas cuando llegan a la capital guipuzcoana dispuestos a disfrutar de las experiencias gastronómicas, de costumbres locales como ir de pintxos y degustar el arte culinario. Pero entre halago y halago de aquellos que nos visitan, como es obvio también afloran críticas de algunos turistas cuya experiencia no ha sido la esperada y que normalmente la acompañan un buen puñado de comentarios en las redes sociales.

Hace unos años, fue el ticket del bar Ambrosio que por su condición de estar situado en la plaza de la Constitución cobró 16,60 euros por dos botellines de agua y dos cañas a un cliente. Su furia la plasmó en la redes y, claro, la fotografía de su ticket se hizo viral en cuestión de horas.

En esta ocasión, no se trató tanto de un coste del producto desproporcionado (porque al final el cliente ni lo llegó a probar), sino que se debió a una cuestión de malas formas o ‘niñofobia’ que, posteriormente el responsable del establecimiento se apresuró a aclarar. Pero ya era demasiado tarde porque el comentario del cliente disgustado en Tripadvisor se había ganado la complicidad de otros 84 usuarios y algunos de ellos, incluso, compartían otra experiencia similar.

El comentario que desencadenó el revuelo se muestra bajo el título ‘Mal para niños’ y relata la siguiente vivencia. Una familia catalana, compuesta por la pareja y dos niños, llegó a San Sebastián la primera quincena de mayo para pasar unos días en la ciudad. El sábado día 13, después de un buen paseo, llegó la hora de comer y optaron por entrar en el prestigioso restaurante Aita Mari que, nuevamente en base a la página web de reseñas ha alcanzado una puntuación de 4,5 sobre 5, con especial incidencia en sus buenos platos, vinos y la atención al cliente. Pero no fue así en este caso y así lo relata el padre de familia, Andrés Palomino: «Fuimos con dos niños pequeños y nos insinuaron muy desagradablemente que entonces no les salía a cuenta atendernos», denuncia.

Palomino que para mayor casualidad es guionista de televisión y dibujante de cómic por lo que a los días se valió de su arte para aportar más detalles del incidente en su blog personal en forma de tira cómica. Según relató al entrar en el restaurante les preguntaron si los pequeños iban a comer «porque si no comen, no me sale a cuenta darles mesa». Acto seguido la familia se dio media vuelta y abandonó el establecimiento.

El comentario del catalán ha dejado constancia de que la ‘niñofobia’ sale cara. Su comentario en twitter se ha retuiteado en 538 ocasiones, lo que llevó a los responsables del restaurante a trasladar las disculpas y calificar de «malentendido» el cruce de palabras de hace unas semanas.