BULOS | Que no... que nadie ha defecado en el expositor del Ikea de Asturias

La información venía de la página de humor haynoticia.es pero ha colado como real. El titular, 'Expulsado de Ikea por cagar en un baño de muestra', era jugoso, divertido y un poco asqueroso. Con estos ingredientes, hizo falta poco para que fuese pasando de teléfono en teléfono a través de Whatsapp y se diese por bueno. Eso a pesar de que la propia fuente advierte: «Todos los referentes, nombres, marcas o instituciones que aparecen en el site se usan como elementos contextuales, como en cualquier novela o relato de ficción».

Así que, no, ningún ciudadano ha defecado en el área de exposición de la tienda que el gigante sueco tiene en la región. No obstante, el relato resulta delirante: «Un cliente fue expulsado de la tienda después de haberlo pillado haciendo sus necesidades en uno de los baños de exposición. Ikea decidió no denunciar al cliente, pero le ha denegado el acceso a cualquiera de sus instalaciones. “No vamos a tomar medidas legales contra el cliente, pero solicitamos por favor que no vuelva a aparecer en ninguna de nuestras instalaciones"».