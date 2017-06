El joven conocido por la frase «pim, pam, toma Lacasitos», condenado por agredir a dos guardias civiles

Se hizo famoso por el programa 'Callejeros' de Cuatro precisamente durante un control de alcoholemia de la Guardia Civil. Ares G. N., en estado de embriaguez, vacilaba a la Guardia Civil con frases como «pim pam, toma Lacasitos» o su «viva España, viva el rey, viva el orden y la ley», que le convirtieron en uno de los virales más famosos de España y le costaron un multa.

Años después, parece ser que este joven de la localidad valenciana de Chelva ha vuelto a las andadas. De hecho, un juzgado valenciano le ha condenado a pagar 1.020 euros por un delito de resistencia a la autoridad y otros 540 euros por tres delitos leves de lesiones. Los hechos ocurrieron en agosto de 2015, durante un control de alcoholemia cuando viajaba con un amigo de copiloto por la N-332. Era su amigo el que conducía bajo los efectos del alcohol, pero ambos agredieron e insultaron a los agentes. Posteriormente, Ares fue sometido a una prueba de alcoholemia en la que también dio positivo. Durante el juicio, ha reconocido los hechos.

No obstante, este no es el único incidente protagonizado por el joven que ha llegado a identificarse ante la Guardia Civil como «el de los Lacasitos». En 2011 fue sorprendido conduciendo en zig-zag por la A3. Como él mismo reconoció a Las Provincias poco después, también había bebido. «Me pararon porque me tenían que parar. Y di positivo. Ya no me acuerdo ni de las barbaridades que hice».