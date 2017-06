Madrid pone coto al despatarre

No hay mortal que no lo haya vivido y sufrido en sus propias carnes. Un tipo sentado en un autobús, en el Metro o en el banco de una sala de espera con las piernas abiertas de par en par. Algo tan prosaico, tan poco elegante, tan molesto e inapropiado ya tiene nombre en inglés, en español y hastag en busca de su esperado final. Como hoy en día las redes mandan, el revuelo que se ha montado en el mundo virtual ha encontrado acomodo en el universo real y el Ayuntamiento de Madrid ha decidido incorporar en los autobuses de la EMT unas pegatinas con una advertencia contra el despatarre, el llamado ‘manspreading’, que no es más que el término acuñado para describir lo descrito, es decir, a los hombres que se sientan con las piernas abiertas ocupando dos asientos.

«Respeta el espacio de los demás» es la recomendación que aparecerá en los autobuses municipales, junto a un icono de un usuario que ocupa con sus piernas dos asientos, según ha indicado el Consistorio madrileño en una nota de prensa. El Ayuntamiento responde así una petición de Mujeres en Lucha y Madres Estresadas para pedir la inclusión de señales informativas para evitar este fenómeno.

Este icono es similar al que ya existe en otros sistemas de transporte a escala mundial. Por ejemplo, en el Metro de Nueva York: ‘Stop the Spread’, reza la leyenda del suburbano que nunca duerme, que se dejaba ver y querer ayer en Twitter, donde se abrió un debate con imágenes elocuentes, incluida una del mismímo Rajoy en un mitín de su partido entre Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal ocupando asiento doble. Que si machismo, que si no, que si simple y llanamente mala educación, que si quien no abre las piernas coloca el bolso y el abrigo y no deja hueco para los demás... En fin, que hubo entretenimiento y una conclusión clara: toca cerrar las piernas y compartir el espacio. El despatarre, el despiporre y el desparrame, en casa.

El debate llevaba ya meses latente, tanto que el área de Políticas de Género y Diversidad ha trabajado de forma coordinada con el colectivo Mujeres en Lucha y Madres Estresadas para establecer este nuevo icono, cuya misión es «recordar la necesidad de mantener un comportamiento cívico y de respetar el espacio de todo el mundo a bordo del autobús». El nuevo panel informativo incluye también la obligación de validar el título de transporte, la recomendación de vigilar las pertenencias, utilizar auriculares para escuchar música, no llevar la mochila a la espalda, no comer o beber a bordo y no poner los pies en los asientos. En cambio, la Comunidad de Madrid no tiene previsto tomar medidas concretas contra esta práctica porque el reglamento de viajeros ya contempla que no se puede invadir el asiento de otro pasajero.

Estos nuevos carteles se anuncian un día después de que el Ayuntamiento madrileño comenzara a instalar, con motivo de la celebración del Día del Orgullo Gay, más de 72 semáforos con figuras de mujeres solas, parejas homosexuales y también figuras de parejas formadas por un hombre y una mujer con el objetivo de reconocer la «diversidad real» de la sociedad.