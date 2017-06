Horóscopo de hoy, jueves 8 de junio: predicciones en el amor, trabajo...

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, 8 de junio de 2017, para tu signo del zodiaco.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

No sea agresivo con las personas que le quieren. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. La salud, muy buena.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

Puede vivir un amor fascinante, pero con los pies en el suelo. Reserve algo de dinero para los imprevistos. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. Dedique su tiempo libre a hacer algo de ejercicio.

GÉMINIS 22 MAY – 21 JUN

Admita el consejo de un amigo en el terreno sentimental. El dinero se le escapará de las manos si no se controla. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Cuide más su salud y no cometa excesos.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Sus ingresos están aumentando casi sin darse cuenta. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.

LEO 23 JUL - 23 AGO

Se sorprenderá con las muestras de cariño de su familia. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Procure trabajar más en equipo. Su piel necesita una mayor y mejor hidratación.

VIRGO 24 AGO – 23 SEP

Se va a fi jar en uno de sus amigos, pero no pasará nada. Ponga sus facturas en orden y revise todos sus gastos. Crítica favorable en su actuación profesional. Respete sus horas de sueño o el cansancio le vencerá.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

Conocerá a una persona que le hará muy feliz. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Proteja sus ojos de los agentes externos.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

Deje esa relación si no le interesa. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Su prepotencia no le favorece en el trabajo. Necesita tiempo para usted.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

El entendimiento con su pareja cada vez es mayor. No sería mala idea que gastara dinero en ropa. Retome los antiguos proyectos laborales. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

El amor y los afectos serán causa de satisfacción. No se preocupe tanto por el dinero. Su trabajo mejora gracias a las tecnologías. Si la jaqueca persiste, consulte a un médico.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

Los sentimientos estarán ligados a la nostalgia. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Dinamismo y energía rebosan en su vida.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

En su vida de pareja, el clima será muy cálido. Obtiene importantes éxitos en sus transacciones. Prudencia para no tener confl ictos con sus jefes. Si se siente estresado, arréglelo en un gimnasio.