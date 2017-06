Alabanzas e insultos, el primer fruto de las donaciones contra el cáncer de Amancio Ortega

Loas y alabanzas de unos, contundentes críticas de otros. La donación de 320 millones de euros para la compra de 290 equipos oncológicos que firma Amancio Ortega ha suscitado una agria polémica en la que se han implicado políticos y periodistas, profesionales de la sanidad, defensores del servicio público y pacientes de cáncer. El enfrentamiento se ha magnificado a través de las redes sociales, donde incluso se están promoviendo una suerte de campañas de apoyo y rechazo al gesto del empresario.

Para unos se trata de un acción altruista que le honra. Quienes aplauden las donaciones que ha realizado a casi todas la comunidades autónomas (a Asturias le corresponden 6,7 millones de euros) destacan tanto el apoyo a la investigación y la lucha contra el cáncer como el compromiso social que parece asumir. Lo hacen entidades tan prestigiosas como la Asociación Española contra el Cáncer, que ha manifestado que "ojalá hubiera muchos" como Amancio Ortega, o la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia, que ha agradecido el "apoyo desinteresado" del propietario de Inditex.

Pero la iniciativa del millonario gallego encuentra también firme oposición entre las asociaciones de defensa de la sanidad pública. Así, por ejemplo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha emitido un comunicado en el que subraya que la sociedad "no tiene que recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad" y que, de acuerdo a su fortuna (con 4.000 millones de euros es el cuarto hombre más rico del mundo, según la lista Forbes), su contribución debería ser una obligación y no un gesto de buena voluntad. Además, una de sus portavoces, Luisa Lores, radióloga de prosfesión, ha recalcado que “la falta de equipos no es el problema del sistema público de salud, que está bastante bien dotado, el problema es que no tiene personal”.

También algunos destacados políticos con responsabilidades en la gestión sanitaria han cargado contra Amancio Ortega. Uno de los más contundentes ha sido el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha sido rotundo al afirmar que "nuestra sanidad no puede depender de cuántos pantalones o faldas venda Zara".

Pero hay voces que resuenan aún más. Son las de los enfermos de cáncer. Uno de ellos es Inma Escriche, enferma con cáncer de pulmón, cuya opinión en Facebook se ha compartido ya 87.000 veces. Es tajante: "La quimio de hoy es un homenaje a #amancioortega . Según salí ayer de la analítica un impulso me llevó a acercarme a #zara , no fui la única, ahí me topé con un par de pacientes más con el pañuelo. Y es que era la mejor forma de darle las gracias a la #fundacionamancioortega apareciendo hoy con su ropa. Pues yo SÍ AGRADEZCO SU APORTACIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER . Yo no voy a hacer uso de los equipos que ha donado, pero a otros sí que les servirá. Me había preparado unas palabras contra los que rechazan los equipos, pero, sabéis qué, pues que no me voy a molestar".