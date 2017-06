Menos mal que Pepe Colubi no quería ser nada en concreto y solo se define como «biodegradable», su «única certeza». Porque, para no tener aspiraciones, acaba de cumplir «51 años, que, al revés, son 15», en la cresta de la ola. Humorista, escritor, guionista y un hombre empeñado en verle el lado divertido y ácrata a la vida, el asturiano más irreverente es una de las estrellas del programa 'Ilustres ignorantes', ha fichado por el espacio #Likes, hace bolos por toda España junto a Pepín Tre y, en el tiempo que le queda libre, todavía va a los bares y ejerce de 'pincha' especializado en reggae, una de sus pasiones más ocultas. Incluso prepara un documental y hay un proyecto para llevar al cine su libro 'California 83': «El protagonista que haga de mí tendría que ser o un desconocido o Aston Kutcher, no veo otro».

¡Menudo estrés de vida!

¡Qué va! Dicho así, suena a más de lo que es. En realidad, yo voy sentado en el AVE. Y sí, he currado mucho, pero siempre lo he disfrutado intensamente. Mi lema es 'carpe diem' y me ha ido muy bien. Soy como los pájaros: cuando llega la noche piensan que se acaba al mundo, así que, cuando vuelve a amanecer, se alegran muchísimo. Esa actitud que parece de Bob Esponja es mi actitud ante la vida. Y soy muy partidario de que cualquier cosa que puedas hacer mañana no va a mejorar por hacerla hoy.

¿Siente la presión de que se le acerquen en busca de una gracia?

La gente se acerca, pero tampoco soy tan famoso como para tener que andar con pashmina y gafas de sol. Además, el 99% de la gente mola y presta mucho aunque solo te conozcan por tontunas absolutas. Yo siempre los recibo con los brazos abiertos.

Tiene un plan B para hacerse millonario jugando a la Primitiva.

¡Ya ves, vaya plan! Pero ahí sigo, aunque ya se me haya pasado el arroz para casi todo. Incluso para ser millonario, pero no me ha ido mal. De momento, no he necesitado tirar del plan C, que, por otra parte, no sé cuál es.

Y sostiene que el trabajo es una maldición bíblica.

Esto es irrefutable. Solo hay que ver el 'Génesis'. Cómo Dios expulsó del paraíso a Adán y Eva diciéndoles: «Ganarás el pan con el sudor de tu frente». ¡Que también hay que ser cabrón! El trabajo no es un premio: es un derecho. La gran perversión del sistema es habérnoslo vendido como una celebración. Trabajar, poquito.

Ya lo decía Luis Aguilé, uno de sus ídolos de siempre.

¡El gran Luis! 'Es una lata el trabajar' debería ser el himno del proletariado. Ese, y 'La Chatunga'. ¡Fíjate cuánto mejorarían los mítines! Y, además, me imagino a todos los sindicalistas con una corbatona larga, hasta la huevada, y moviéndose como se movía él: como una especie de pantera rosa que parecía levitar por el escenario.

Hablando de sindicalistas, ¿qué me dice de Villa?

Que me da profundo asco, pereza y desprecio. Yo, ahora que vivo en Barcelona, veo a Millet y Villa como dos caras de la misma moneda. Daban lecciones de moral, algo que también hacía Moix, y lo curioso es que todavía nos sorprendemos. Somos criaturas tan inocentes y naífs que pagamos nuestros impuestos aunque estemos rodeados de unos sátrapas que se sienten imbuidos de un poder divino que los separa de los comunes mortales. Dan ganas de tirar la toalla y, por otro lado, de agitarla más que nunca.

¿Qué hacemos para superar la crisis catalana?

Haría un trío con Cospedal y Anna Gabriel. Mañana mismo. Por la unidad de España y el bien social. Me encantaría ver esos besitos.

También le dio estopa a Susana Díaz, autora de aquel programa cultural que rezaba: «Asia tiene excelentes playas».

Eso me dio una de las noches más alegres que he vivido. Primero pensé que era una broma y luego me cercioré de que ese texto era real y había pasado todos los filtros. Lo leí varias veces porque cada frase era ahondar cada vez más en la mediocridad. Es un retrato maravilloso del lugar que ocupa la cultura para este tipo de político. Da igual que sea derechas que de izquierdas. Su visión es cateta. Me pareció maravilloso de Susana. Eso, y su careto tras la derrota.

Ha triunfado diciendo groserías. ¿No le da vergüenza?

No tengo. A mí se me acercan bastantes personas comentándome que yo digo lo que la gente piensa, lo cual me lleva a concluir que la gente está fatal. Porque claro: yo me rebozo en lo grotesco y lo escatológico, pero se me ve el buen fondo, sin maldad. Lo hago con naturalidad, porque creo que, de pequeño, me caí en una marmita de 'gochu'. Y, sobre todo, se nota que soy autolesivo y que no me lo tomo en serio. Pero, de repente, gente con buena pinta me dice que piensa lo mismo. Y, claro, ¡yo quiero ir a tomar el té con esa gente! Creo que cada persona cabal y sana está habitada por un pervertido. El problema es cuando esas perversiones salen demasiado a la luz. Mi mayor mérito es no ponerme 'colorao', algo que ha requerido mucho entrenamiento.

Escucha a Jiménez Losantos. ¿Se lo ha hecho mirar?

Es que su ingenio cabrón, su herir y meter el dedo en la llaga es maravilloso. Mucho mejor que el buenismo de otros popes de la radio. Hay que saber dónde está en pensamiento contrario. ¡No va a ser todo a favor!

Y uno de sus hobbies es ir al supermercado.

El súper es mi Port Aventura. De hecho, no hago compra por internet. Voy con mi carrito de señor mayor y a veces incluso voy aunque no tenga que comprar porque ahí está toda la fauna humana. Es lo que tiene vivir solo, que, a veces, si no voy al súper, estoy todo el día sin hablar con nadie.

¿Vivir en pareja no le atrae?

Yo vivo enamorado desde que tengo uso de razón, pero no sé si podría criarme en cautividad. Es complicado, porque tengo tal cantidad de manías que parezco un juego de rol.

¿Por ejemplo?

El uso del mando a distancia. Hago zapping continuamente y veo series a las cuatro de la mañana. Eso es incompatible con otra forma de vida humana al lado. O mi manera de tender la ropa. Yo tiendo la ropa de una manera muy precisa y, si no lo hago así, pienso que voy a morir. Todo es muy anarco. Y, si hubiese alguien completamente compatible conmigo, estaríamos los dos chiflados.

¿Qué hay más allá?

Me gusta pensar que todo el aire que respiramos está lleno de muertos, porque la máxima aspiración es que alguien se acuerde de ti cuando ya no estés. Y, por otra parte, si tienes un millón de euros y un minuto de vida, solo te queda un minuto de vida.

Y por último: ¿hay narices para bromear con la Casa Real?

Dan tanta risa ellos solos que ya no tiene mérito, pero es verdad que se ha roto un techo y es que ya nos podemos reír de la familia real que, además, lleva toda la vida provocando. Hasta no hace mucho, había que aguantarse, pero con Urdangarin, Corinna y el safari se dinamitaron ellos mismos. ¿Cómo vas a tomarse en serio un anacronismo de ese calibre? Y, sobre todo, hay un momento mágico que intento no perderme que es el discurso del Rey en Nochebuena. Pero lo que es más 'heavy' es leer en la prensa afín lo que ha querido decir al día siguiente. Yo me imagino a Felipe flipando y comentándole a Leti: «¿Pero yo he dicho todo esto?».