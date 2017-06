Horóscopo de hoy, lunes 12 de junio: predicciones en el amor, trabajo...

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, 12 de junio de 2017, para tu signo del zodiaco.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

Mantenga a raya los celos, se pueden volver contra usted. En lo económico tendrá mucha suerte, no la deje pasar. En el trabajo, pasará buenos ratos. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

La relación de pareja va viento en popa. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Esfuércese y aprenda, no se ancle en su trabajo habitual. Un paseo en bici puede ayudarle a relajarse.

GÉMINIS 22 MAY – 21 JUN

La vida en pareja se presenta tranquila y sosegada. Aumentan sus ingresos debido a su intuición. Evite situaciones tensas en el trabajo. Si se deja de falsas depresiones su salud mejorará.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Aléjese de los enredos amorosos. Cuide esa tendencia compulsiva a gastar. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. Día de buena salud.

LEO 23 JUL - 23 AGO

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. Cuenta con una gran intuición para los negocios. No se olvide de cuidar a sus clientes. Hoy es el día de apuntarse a esas clases de baile.

VIRGO 24 AGO – 23 SEP

Si tiene pareja, no fomente los celos. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. Oportunidad de progreso profesional. Agobiado y nervioso, dedique el tiempo libre a leer.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Los problemas económicos le amargarán el día. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Prudencia, no cometa excesos con la alimentación.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

Sus palabras podrán ser malinterpretadas por su pareja. No derroche su dinero, sus ahorros tienen fondo. Problemas laborales que pasarán pronto. Le conviene hacer deporte para ponerse en forma.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Si está desmotivado redundará en la productividad. Al dormir, una mala postura le provocará dolor de cuello.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Atienda bien a su familia, se lo agradecerán. Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Últimamente tiene tendencia a engordar, cuídese.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

Tendencia al desasosiego. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. Tanto jefes como compañeros le van a agradecer su innovación. Su piel necesita cuidados, no lo olvide.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

Jornada sentimentalmente inestable. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. En el trabajo, no se inmiscuya en tareas que no son suyas. Aunque se encuentre fuerte, no se exceda.