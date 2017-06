Facebook | La emotiva petición de una langreana a David Bisbal

David Bisbalestará en Gijón el próximo 4 de agosto. El cantante almeriense pondrá la guinda al verano musical con un concierto en el Palacio de Deportes. Una esperada actuación para la que Jenny de la Fuente Menéndez ya tiene su entrada. La joven no faltará a la cita, pero antes ha querido utilizar las redes sociales para hacerle llegarle un mensaje y cumplir el sueño de una persona que es «indispensable» en su vida.

«Ella es Maria Teresa (Maite para los amigos y conocidos). Es mi tia-abuela, pero lo mejor, es que es mi madre. Llegué a su vida cuando ella tenía 38 años, y por circunstancias y problemas de la vida, tuvo que hacerse cargo de mi. Ha puesto todo lo que estaba en su mano para que no me faltara nada», explica.

Ambas comparten su pasión por Bisbal. Le siguen desde que apareció por primera vez en 'Operación Triunfo' y desde entonces han compartido horas y horas de sofá y viajes para acudir a sus conciertos. «Hace dos años le cambió la vida. Empezaron los mareos y las pérdidas de conciencia. Las pruebas le daban negativo, pero mi tía no mejoraba. Idas y venidas al hospital. Se llegó a quedar en 45 kilos», explica en una publicación que roza el millar 'me gusta' en Facebook y ha sido compartido casi tres mil veces.

Tiempo después, a Maite le encontraron tres tumores malignos en el cerebro. «Nos dijeron que no iba a salir adelante». Tras pasar por quimioterapia y un trasplante, logró salir adelante. «La recuperación fue lenta, le quedaron secuelas. No puede verte. Le es imposible estar tantas horas de pie, ni sentada. Sería para ella el mejor regalo poder conocerte, es su ilusión y su sueño, y para mi, el mejor regalo sería verla feliz, y no encuentro otra forma de agradecerle todo lo que ha hecho por mi. Ojalá esta carta no quede en vano y te la puedan hacer llegar».

Este es el mensaje íntegro: