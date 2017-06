El origen de la falsa relación entre vacunas y autismo

Las vacunas no provocan autismo. Entidades como la Organización Médica Colegial (OMC) o la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) han salido al paso de las declaraciones del locutor de radio Javier Cárdenas, que ha indignado a la comunidad médica con sus comentarios.

Cárdenas sostuvo que la teoría está apoyada «por hechos importantes: que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que su cuerpo no lo sabe absorber o por la razón que sea». A esto han contestado los profesionales. Por ejemplo, Serafín Romero, presidente de la OMC, explica en ABC que «esto fue estudiado y se comprobó que no había relación» y lamentó que se sucite «la duda, la incertidumbre».

La creencia de que las vacunas provocan autismo surgió en el año 1998. Andrew Wakefield, que era médico en Reino Unido, publicó un artículo en 'The Lancet', en el que recogía las supuestas conclusiones de un estudio realizado a doce niños. Afirmaba que había relación entre la vacuna triple vírica –contra el sarampión, las paperas y la rubeola– con el autismo. Dos años después, el Colegio General Médico Británico indagó sobre su investigación y acabó retirándole la licencia, acusándole de actuar de forma deshonesta e irresponsable. Las conclusiones y los métodos del médico habían sido falsos. Años después se supo también que había cobrado 80.000 euros de un organismo encargado de estudiar los supuestos daños de la vacuna.

Los facultativos recalcan que «difundir este tipo de opiniones, que como se ha demostrado son falsas, es una muestra de irresponsabilidad e ignorancia, ya que esto confunde a la población y pone en peligro las coberturas vacunales».