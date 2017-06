¿Has visto alguna vez a algún husky sin pelo?

Un usuario de Twitter ha compartido recientemente la foto de un husky siberiano en redes sociales, pero a diferencia de los que acostumbramos ver, éste no estaba cubierto de un pelaje bicolor, sino totalmente rapado de cuerpo y con la cabeza peluda. La impactante imagen se ha vuelto viral y ha generado una fuerte polémica entre los que consideran que se trata de un nuevo caso de maltrato animal y los que consideran que es una foto divertida.

«Si nunca has visto a un husky sin nada de pelo en el cuerpo, aquí lo tienes. Disfruta.» Ese es el comentario que acompañaba a la foto en la publicación.

¿Por qué motivos le cortaron el pelo al animal? El Huffington Post Australia informa que el pelo funciona como «un termo para el calor». En declaraciones a este medio un veterinario confirma la importante función del pelo: «Le protege del calor y de quemarse la piel, y en épocas de frío también le resguarda».

«Sin embargo, si el pelaje no está sano y está enredado o tiene alguna enfermedad cutánea y por razones médicas debe ser cortado, ahí sí que sería aconsejable hacerlo», añade.

If you've never seen a husky with absolutely no body hair then here you go. Enjoy pic.twitter.com/BQww3jUbmB