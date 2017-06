«Estoy horrorizada, pero no pasó absolutamente nada», dice la mujer que protagonizó una escena sexual en un avión

La historia del vídeo de la pareja que supuestamente estaba practicando sexo en un vuelo entre Mánchester e Ibiza sigue sorprendiendo. Tras conocerse la identidad del hombre, el chef Shaun Edmondson de 31 años y comprometido con una mujer de 25 años y futura madre de su hijo, ahora se desvela quién es la otra protagonista de la historia. La mujer que podía verse en un vídeo de YouTube junto a Shaun durante el trayecto es una británica, llamada Tracey Bolton, de 39 años, madre de tres hijos. Según informa el medio «Daily Mail», estaba «bebida» en el momento en el que fue pillada.

«Estoy horrorizada, pero no pasó absolutamente nada. No he parado de llorar desde que lo vi. Estoy avergonzada», ha declarado Bolton, que admite que estuvo bebiendo en el aeropuerto de Mánchester antes de subirse al avión.

No es la primera vez que un vuelo deja noticias curiosas. Así sucedió cuando se descubrió que un piloto se había quedado dormido, echándose la siesta, mientras su compañero de prácticas pilotaba el aparato. O cuando, tras explotar, unos auriculares quemaron el rostro de una pasajera que realizaba la ruta Pekín-Melbourne.