«Aquí la única puta eres tú» dice el golfista Fernández-Castaño a una periodista por su comentario sobre Fandiño

Gonzalo Fernández-Castaño, habitual en originar incendios en Twitter, la ha vuelto a montar. La sobrecogedora muerte de Iván Fandiño ayer en Francia hizo que la periodista sueca Stina Sternberg, especializada en golf, se mofara de la tragedia con un inoportuno tuit que acompañaba la noticia de su muerte: «Karma is a bitch» (El Karma es una putada).

El tuit indignó a todos los aficionados al mundo del toro, entre ellos, al golfista madrileño Fernández-Castaño que le contestó llamándola «puta»: «Después de leer tu tweet, la única puta aquí eres tú». Este domingo la periodista ha borrado su tuit pero como todo lo que se escribe en Twitter, queda para siempre.

After reading your tweet, the only bitch here is you @StinaSternberghttps://t.co/uqjHkrpTMk