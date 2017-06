¡Ojo! Existe una nueva campaña fraudulenta que suplanta a EDP por correo electrónico

Si te llega algún correo con remitente EDP mucho cuidado, puede que sea spam. La Oficina de Seguridad del Internauta ha detectado una nueva campaña fraudulenta que initenta suplantar a la compañía elétrica y el único objetivo de la misma es robar los datos al usuario.

Los correos electrónicos detectados tienen como remitente a «edp1943536@hotmail.pt» y los asuntos tienen el mismo formato, incluye un par de palabras en portugués y varía la numeración final: Aviso Importante Cliente EDP - Portugal, Fatura disponivel #C12888490

El correo tiene un enlace para descargar un documento en formato PDF. Si se accede a dicho enlace, redirigirá al usuario a una página en la que, tras unos segundos de espera, se descargará un fichero comprimido que contiene el código malicioso que se instalará al ser ejecutado, infectando con malware la máquina de la víctima.

El pasado mes de noviembre ya fue detectada una campaña similar. Lo que hacen es suplantar la imagen de la compañía haciendo que la víctima en cuestión pinche creyendo que es una factura o cualquier oferta de EDP. Los correos detectados hasta el momento están en portugués, pero no se descarta que la campaña pueda afectar a los usuarios españoles ni que puedan aparecer los mismos mensajes traducidos al español.

Si ya has pinchado, te ofrecemos las soluciones:

Si has sido uno de los perjudicados, has recibido un correo de estas características, has accedido al enlace y ejecutado el fichero malicioso, sigue estos consejos:

1. Escanea el equipo con un antivirus actualizado para desinstalar el malware.

2. Haz uso del Servicio Antibotnet de OSI para descartar que la conexión a internet esté relacionada con algún incidente de seguridad de tipo botnet.