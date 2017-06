Horóscopo de hoy, lunes 19 de junio: predicciones en el amor, trabajo...

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, 19 de junio de 2017, para tu signo del zodiaco.

ARIES 21 MAR - 20 ABR

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Evite correr más riesgos de los habituales con el dinero. Interesante novedad en el mundo profesional. Debería dejar de fumar para mejorar su forma física.

TAURO 21 ABR - 21 MAY

Hable con su pareja abiertamente de sus sentimientos. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Los avances tecnológicos le ayudan en su negocio. Debe cuidarse física y psíquicamente.

GÉMINIS 22 MAY – 21 JUN

Intente comprender lo que demanda su pareja. Los negocios rápidos pueden ser muy benefi ciosos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Sus manos corren riesgo de golpes y rozaduras, protéjalas.

CÁNCER 22 JUN - 22 JUL

Tendrá probabilidades de encontrar pareja. Podrá acceder a un préstamo que necesita. En este momento el trabajo no es muy estimulante. La práctica de ejercicio es muy sana para la mente.

LEO 23 JUL - 23 AGO

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Mire por su futuro y no haga gastos inútiles. En el trabajo, no tendrá problemas. Abríguese para evitar constipados.

VIRGO 24 AGO – 23 SEP

Utilice su faceta sexy y salga a comerse el mundo. Jornada ideal para invertir o especular en bolsa. Resuelva con paciencia los imprevistos del trabajo. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.

LIBRA 24 SEP - 23 OCT

Sentimentalmente hablando, va viento en popa. Económicamente, podrá tapar esos inquietantes agujerillos. Asuntos profesionales solicitan mayor atención por su parte. Sufre de piernas cansadas, procure reposar.

ESCORPIO 24 OCT - 22 NOV

No cierre las puertas a las insinuaciones amorosas. Pida consejo a su banco para rentabilizar sus ahorros. Posible entrevista para un puesto de cara al público. Problemas estomacales, coma poco y a menudo.

SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz, disfrútelo. Lo mejor que puede hacer es invertir su dinero. Tendrá buena suerte al tomar sus decisiones laborales. Intente mejorar algunos aspectos de su dieta.

CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. Su economía puede verse afectada por un importante gasto. La bonanza astrológica le propiciará conseguir un trabajo. Domine los nervios o su salud se resentirá.

ACUARIO 21 ENE - 19 FEB

Escuche más a sus seres queridos. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Buena ocasión para refl exionar sobre su dieta.

PISCIS 20 FEB - 20 MAR

No mire atrás, no puede hacer revivir amores pasados. Mala jornada para tomar decisiones económicas. Los resultados de su trabajo son buenos. Ha forzado su cuerpo al máximo y ahora necesita reposo.