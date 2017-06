El peligro de dejar basura en la playa en la noche de San Juan

Las playas de Asturias volverán a llenarse este viernes de miles de personas con la motivo de la celebración de las hogueras de San Juan. Una noche mágica que supone el pistoletazo de salida al verano y que el año pasado se cerró con 16 toneladas de residuos solo entre las playas de Poniente y El Arbeyal, en Gijón.

Una imagen que no solo provoca la vergüenza de muchos, sino que puede poner en peligro la limpieza de las costas. El Instituto Oceanográfico de Gijón ha querido llamar a la responsabilidad de los ciudadanos a través de su cuenta de Facebook. «La noche del 23 de junio habrá grandes mareas en todo el Cantábrico, siendo la pleamar sobre las 4:31 de la madrugada. Se ruega por favor, que se recoja toda la basura que haya en la playa (botellas, plásticos, etc.) antes de que suba la marea y vaya a parar al mar. Cada año se recogen toneladas de basura tras las hogueras, no le fastidiéis el San Juan al mar».