La profesora acusada de insultar a sus alumnos: «Están desequilibrados, pero jamás se lo dije a ellos»

Ella nunca les insultó, pero sí soportó agresiones y vejaciones: “Me dijeron puta loca, muérete, tírate por la ventana, fascista, facha, xenófoba...”. Es la versión que la profesora del IES Santa Teresa de Madrid que fue detenida el día 19 por proferir graves insultos a sus alumnos ha ofrecido al diario ABC. En una extensa entrevista, la docente, que ha quedado en libertad con cargos, asegura que ella soportó en soledad las constantes agresiones de algunos de sus alumnos (en especial, de uno de origen colombiano con una discapacidad visual contra el que carga durante toda la conversación). Y es que la dirección del centro, según cuenta, no la apoyó en ningún momento.

Adela G. L. admite en la entrevista de ABC, firmada por Carlos Hidalgo, que no tiene buena opinión de sus alumnos: “Están un poco desequilibrados”. Pero “lo decíamos en el departamento, jamás a ellos”, recalca. Como ejemplo de los enfrentamientos que trataba de evitar, cuenta: “Incluso atacaron a la Corona, al Rey, se mofaron del Himno Nacional. Otra alumna conflictiva dijo que no le extrañaba que Cataluña se separara de España... Y yo me callaba y seguía las clases, porque no podía hacer nada contra esas burradas. Decían bestialidades. Le juro que yo no miento”.

La docente también critica al centro, cuyo director está bajo investigación de la Consejería de Educación. Afirma que en el instituto “no se respetan las leyes, no se sancionan las conductas impropias ni los insultos y se les permite absolutamente todo. El equipo directivo miraba hacia otro lado”.

Durante la conversación, se pone en evidencia que la profesora, que llega a afirmar que “la Policía se ha inventado cosas”, también mantiene enfrentamientos con sus vecinos por problemas de convivencia que han derivado en amenazas y demandas. Ella afirma que los agresores son ellos y que solo quiere “limpiar mi honor”.