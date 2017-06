Los reyes de los despistes

40 kilómemtros no es nada. Un suspiro. Lo que viene siendo un rato mirando hacia el horizonte. Pero, de repente, parece un mundo. El que va desde el punto en que te encuentras y la última vez que notaste la presencia de ella. Algo así debió sentir el motorista italiano que descubrió, entre curva y curva, que había perdido a su mujer. Ya no estaba pegada a su espalda. Con razón se sentía tan liviano montado en su Suzuki. En pleno ataque de pánico, y una vez parado, decidió llamar al 112.-¡He perdido a mi mujer, se ha debido caer de la moto!-imaginamos que gritaría a quien atendió su angustiosa llamada. Le tranquilizó descubrir que no se había dado parte de ninguna persona caída en medio de la carretera. Pero lo que nunca imaginó es que su pareja estaba...40 km atrás. Allí la había dejado cuando arrancó sin darse cuenta de que ella aún no había subido a la moto. Vamos que se olvidó de su mujer. De ahí que opte al título de hombre más despistado del planeta. Aunque no sería justo. Quienes tenemos el label del despiste, a falta de título oficial y asociación mundial, entendemos a este pobre tipo.

La historia tuvo lugar en Italia. La pareja se paró para estirar las piernas en Moncalvo, provincia de Asti. Y a la ahora de retomar el camino tuvo lugar este olvido que hoy les traemos. Para enredar más el asunto, la mujer no podía llamar a nadie porque su móvil estaba en el maletero de la moto. Cuando el marido se dio cuenta ya estaba en Chieri, cerca de Turín. Tras descubrir, como dicen los moteros, que había perdido “el paquete” le entró un ataque de nervios que ni los carabinieri pudieron aplacar. Y si la cosa terminó bien fue porque ella encontró a alguien que le prestó el teléfono y pudo llamarle.-Soy yo, mira que dejarme en Moncalvo….Ven a por mí-. Esas fueron las palabras que le dijo a su pareja. Poco cabreo se percibe. Lo que nos anima a pensar que no es el primer despiste del caballero. Y puede que tampoco el más gordo. Se ve que sabe con quién comparte la vida y que lo lleva con resignación. Quienes viven con alguien de cabeza dispersa saben que no queda otra alternativa que aceptarlo. ¿O es que ustedes no han tenido alguna vez un despiste?

Imaginen a un tipo que sale de casa dispuesto a dar una vuelta al perro. Silba al chucho, coge la correa, llama al ascensor, baja los cinco pisos, recorre las calles camino del parque y, cuando ya ha pasado un bueno rato caminando bajo los árboles, descubre que...¡se ha dejado al perro en casa! No pongan esa cara. Es una anécdota real. De hecho un servidor fue el protagonista. Lo confieso. Y las tengo peores. Pero no soy excepción. Esta misma semana un ganadero gallego de Ames vendió sus vacas por 12.000 euros. Tras celebrarlo en un restaurante, al subirse al coche y mientras buscaba las llaves, dejó el sobre con el fajo de billetes sobre el techo del vehículo. Encontrado el llavero abrió la puerta, se metió en el mismo, arrancó, aceleró...y salió pitando. Varios kilómetros después descubrió su fatal despiste. De momento solo ha recuperado la mitad. Y gracias. Es el precio por tener las neuronas burlonas. Y además otro ejemplo de que todos podemos tener un día tonto. A los hechos me remito. He realizado una encuesta en mi entorno y ha salido ésto.

Un compañero de trabajo, por dos veces, tras dar el pésame y pasado un rato descubrió que se había equivocado de tanatorio. Una amiga confesó que se plantó con su madre en la iglesia que no era y que no descubrieron el despiste hasta que terminó una boda que, por supuesto, no era a la que estaban invitadas. Tengo un gran amigo, ya ni nos sorprende, que más de una vez ha llamado a los municipales porque no recuerda dónde ha aparcado su coche. Añadiré que conozco a gente que olvida sacar el caldo en navidad, y me refiero a todos los años, y lo recuerda con gran disgusto cuando ya está todo el mundo en el postre. Es casi una tradición familiar. O quien lleva ya varios congeladores afectados tras olvidarse en ellos latas de cerveza que acaban explotando, día sí día también. O gente que se ha presentado en su primer día de trabajo con un zapato de cada color. Por no hablar de esa persona que iba de la mano de su pareja y en un despiste acababa agarrando la de un desconocido. Todos estos ejemplos los he recogido en apenas un puñado de minutos. Pero que nadie se preocupe. Lo mismo es que somos genios incomprendidos.

Neville Mott, premio Nobel de Física en 1977, ocupaba la cátedra de física en Cambridge. Antes, había trabajado durante años en la Universidad de Bristol. Total que, tras una visita a Londres, subió al tren en Paddington dirección Bristol, con idea de volver a casa. Pero apenas estaba llegando, recordó que ya no era catedrático en Bristol sino en Cambridge. No se puede estar en todo. Para arreglarlo montó en el siguiente tren de vuelta a Londres y una vez en la capital inglesa subió al tren que iba a Cambridge. Pero, justo antes de llegar, recordó otro pequeño detalle. Había viajado a Londres en coche. Son cosas que pasan. No le quedaba otra que volver en tren a Londres, recoger su coche y volver a Cambridge. Así, asunto arreglado. O no. Porque cuando estaba a punto de llegar se dio cuenta de que el viaje a Londres de esa mañana lo había hecho con su mujer, a la que también había olvidado. Está claro que no se puede ser un genio y estar en los detalles. Lo dicho, toda nuestra solidaridad con el motorista despistado. Si le perdona su mujer cómo no lo vamos a hacer nosotros.