Cada vez que regresa a Asturias, Diana Camafeita (Oviedo, 1975) aprovecha para ir de compras al economato «antes de que nos lo cierren». Y es que esta mujer que fue concejala y diputada regional de Izquierda Unida creció al lado del pozu María Luisa, y eso siempre imprime carácter. Y decimos que regresa porque, transcurridas dos legislaturas, avisó a sus compañeros de que no renovaría como parlamentaria y, tras empapelar España con 600 currículos y sobrevivir a medio camino del desempleo y la precariedad, hizo las maletas y se fue a Montevideo. Ahora, tras dos años en la capital uruguaya, ha vuelto a Madrid, que para su madre «es como que ya haya vuelto a casa, porque no hay que cruzar el océano».

¿Qué tal le fue en Montevideo?

Me fui como emigrante ilegal, como turista, y me quedé dos años. Me fui enfadada, pero además tenía ese miedo que te da no saber qué hacer, qué va a pasar. Me alojé en casa de una amiga y allí encontré trabajo en un centro de atención a niños y niñas. Montevideo es como Benedetti. Es como un funcionario gris por fuera, pero que luego sonríe con la mirada. Y, además, me encontré a Eduardo Galeano por la calle. Empecé a dar saltitos, pero no me atreví a decirle nada porque soy muy pudorosa.

¿Por qué retornó de las Américas?

Lo que ocurrió es que el último año estuve bastante afectada de los bronquios por la humedad y me llamaron para hacer una entrevista en Madrid y pensé: «Pues ya va siendo hora». Así que volví a Madrid y allí me quedé.

¿Qué hace exactamente ahora?

Ahora estoy en un centro de intervención con familias en Pinto. Vivo en pareja, en Getafe, una ciudad obrera donde se está bien. Y vivo enfrente de la plaza de las Brigadas Internacionales... Hay reminiscencias con las que me siento cómoda (Ríe).

Es feminista y comunista. Habrá quien diga eso de que lo del comunismo hoy no tiene razón de ser.

Seguro, pero con el feminismo pasaba algo parecido y ahora hay una especie de nueva ola, un mayor peso de los planteamientos feministas.

¿Nunca se arrepintió de haber dejado la política?

Nunca. Creo que me quedé un poco en el siglo pasado en cuanto a mi forma de entender la política y, de haber seguido, hubiese perdido el tren.

¿A qué se refiere?

A que yo siempre fui muy orgánica cuando estaba en el Parlamento. La organización decidía y nosotros, como diputados, trasladábamos fundamentalmente lo que opinaba una mayoría de la organización. Entonces, esa visión tan orgánica a lo mejor ahora no es tan así. Tampoco entiendo eso de la quiebra entre lo viejo y lo nuevo, por ejemplo. Rescato muchas cosas de lo que dicen que es viejo.

¿Por ejemplo?

La luchadora antifranquista Anita Sirgo. Hay cosas que forman parte de la historia de la izquierda y es de lo que nos nutrimos muchos y a lo que no queremos renunciar. Y antes de que llegara Podemos también había muchos concejales que donaron buena parte de sus ingresos, que denunciaron planes urbanísticos o que lideraron el movimiento de insumisión, había gente que no estaba liberada... Eso hay que reivindicarlo. La historia no empieza hace cuatro años. Hubo mucha gente que luchó con planteamientos muy idealistas.

¿Qué será de IU tras la confluencia con Podemos?

Lo que IU quiera. No puedo ser objetiva, porque, además, soy mucho más visceral que racional. Hay un grupo de gente que nos sentimos desarraigados, pero es un problema nuestro, no de la organización.

¿Qué le pareció la moción de censura a Rajoy?

Estoy de acuerdo con la moción de censura, pero es algo lo suficientemente serio como para elegir el momento adecuado y creo que se hizo para emplazar más a la oposición que al Gobierno. A veces, en política, hay que tener clara la aritmética. Y es verdad que durante dos o tres días te puede dar titulares y que la portavoz estuvo muy bien, pero hubiese sido mejor en otro contexto. Aunque respeto a los que creen que tuvo sentido. No quiero ir de Pepito Grillo.

Pablo Iglesias.

Es un hombre de lugares comunes. Me gusta más otra gente de Podemos. No me gusta la brocha gorda, el debate de impacto o de Twitter ni los golpes emocionales en política. Me gustan más las ideas que se exponen y que se contrastan. Ahora la política se hace a través de las redes sociales. Vamos a golpe de titular. Y los titulares los tenéis que generar los periodistas, no los políticos.

Llamazares.

Soy fan.

¿Y de Garzón?

¿De Alberto Garzón o de Baltasar? De Baltasar también soy fan (Risas).

Javier Fernández.

¿Está?

Adriana Lastra.

No tengo mal recuerdo de ella cuando estábamos en el Parlamento a pesar de la discrepancia política. Hizo una apuesta de riesgo por Pedro Sánchez y eso hay que valorárselo. Ella no se quedó en su zona de confort y apostó por una lealtad.

¿Cherines presidenta?

¿Presidenta de qué? Yo espero que no. Ahí sí que hablamos de antagonistas de clase.

Foro Asturias.

Hay algún misterio insondable en la derecha asturiana por el que los mortales no llegamos nunca a saber qué pasa con esas divisiones que hay en ella. Pero bueno, ahí están. Y ojalá no ganen.

Villa.

Me da mucha pena. Es verdad que siempre fuimos muy críticos con los planteamientos que Villa y su entorno tenían de la cuenca, pero, por otro lado, igual soy muy ingenua y no me esperaba todo lo que está saliendo. ¿Cómo alguien que puede tener un grado de compromiso con una zona se dedicó a esquilmarla así? Da mucha pena que los pozos hayan convertido en museos o reclamos turísticos de aventura de riesgo... Este país y la mayor parte de la gente que está en política no se merece este grado de corrupción. Hace poco, andando por Sama, una señora me preguntó: «¿Y ahora dónde estás?». Y, cuando le dije que estaba en Madrid, la siguiente pregunta fue: «¿Colocáronte allí?». Pues no, no precisamente.

Su madre le ha dejado como legado en vida un libro de recetas de María Luisa y no un pastizal.

Sí. Ahí lo tengo. Solo me deja el libro y una colección de recetas, pero en mi casa el que cocina es el consorte. Hizo verdines y no le salieron mal.

Ha sido muy crítica con el chef Jordi Cruz y sus becarios.

Es que me parece que la cocina es lo más tierno. El mejor regalo que le puedes hacer a alguien es alimentarlo, darle de comer. Así que que todo eso se justifique con ese divismo y esa aureola me da mucha rabia. Y luego el programa parece 'Historias de la puta mili' y me pone muy nerviosa. Yo soy más de Elena Santonja, de ver a la muyer con la copa de vino, charrando con un paisano que tiene de invitado.

¿Alguna vez se ha hecho la rubia?

Nunca. Es más, creo que la mayor parte de las rubias no se hacen las rubias: son rubias. Me parece una tomadura de pelo. Y, además, ensalzar un estereotipo me resulta lamentable.