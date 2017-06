«La NASA está a punto de anunciar que hay extraterrestres», afirma Anonymous

«Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias». La máxima la popularizó el astrofísico Carl Sagan en la serie de televisión ‘Cosmos’ a principios de los años 80. Si la tuviéramos siempre presente, anunciantes, políticos, vendedores de lo que sea, inventores de bulos y otros individuos que se aprovechan de nuestra credulidad lo tendrían más complicado. Cuando alguien afirma algo increíble, hay que pedirle las pruebas, algo que parece que el colectivo Anonymous hace en su último vídeo de YouTube, en el que sostiene que «la NASA está a punto de anunciar el descubrimiento de vida extraterrestre inteligente». ¿Es así?

La comunidad de ciberactivistas -conocida por sus ataques a webs de agencias gubernamentales, multinacionales, el Daesh y sitios pedófilos, entre otros- asegura que estamos «a las puertas» de un descubrimiento histórico. El enmascarado de rigor recuerda que «hace veinticinco años no sabíamos que había planetas fuera del Sistema Solar y hoy se ha confirmado ya la existencia de más de 3.400 que orbitan otras estrellas». Y añade que, en nuestro vecindario, los últimos descubrimientos de la sonda ‘Cassini’ y del telescopio espacial ‘Hubble’ apuntan a que podría haber vida microbiana en los océanos subsuperficiales de Encélado, la luna de Saturno, y Europa, el satélite de Júpiter, respectivamente.

La descripción de los hallazgos de Encélado y Europa está sacada, como gran parte del discurso, de la declaración de Thomas Zurbuchen, administrador asociado del Directorio de Misiones Científicas de la NASA, del 26 abril ante el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de EE UU. Así, Anonymous cita a Zurbuchen cuando dijo, respecto al hallazgo de vida extraterrestre, que «estamos a las puertas de uno de los descubrimientos más trascendentales», pero saca la frase de contexto. Zurbuchen se refería a que nunca ha habido más misiones con ese objetivo y adviertía de que aún no se han encontrado pruebas de vida fuera de la Tierra. Por eso, «a las puertas» no significa mañana, ni este año, ni en esta década o la siguiente, sino más cerca que nunca hasta ahora. Algo obvio.

Cuando hablan de vida extraterrestre, los ciberactivistas no tienen en mente vulgares microbios, sino a individuos como ET. «Hay muchos que dicen que el genero humano ya ha entrado en contacto con alienígenas, y no se refieren a microorganismos dentro de océanos extratetrestres, sino a civilizaciones avanzadas con naves espaciales». Por eso, el enmascarado cita como autoridad a Brian O’Leary (1940-2011), un exastronauta de la NASA que abrazó todo tipo de ‘conspiranoias’ e ideas paranormales, incluida la de que hay alienígenas entre nosotros. El colectivo atribuye, además, al FBI afirmaciones que nunca ha hecho, como que «no sólo estamos siendo visitados por extraterrestres, sino también por seres de otras dimensiones».

La pregunta ahora es: ¿qué ha llevado a Anonymous a hacer el ridículo de esta manera?