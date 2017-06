«Me soltaron que estaban hartos de ver tetas y culos por el instituto»

Una alumna del instituto María Moliner, de Segovia, ha publicado en Internet un vídeo en el que relata un incidente supuestamente «sexista». Así lo han juzgado los colectivos CI-GERS, Brigada Violeta y el Foro social quienes divulgaron «la denuncia pública» de la joven.

Según publica El Norte de Castilla, en la grabación, la chica cuenta la experiencia vivida la semana pasada en el instituto. Todo comenzó cuando la jóven decidió ponerse unos pantalones cortos para ir a un examen de recuperación de matemáticas. Antes de entrar a la prueba, se agachó «a coger una hoja de la mochila y aparece un profesor, que además es jefe de estudios, y me dice que me baje los pantalones. Otro de los comentarios que me soltaron (el jefe de estudios y dos profesoras) es que estaban hartos de ver tetas y culos por el instituto», narra.

Muy distinta es la versión de Margarita Sanz, la directora del centro educativo. «No es verdad, le llamaron la atención porque cuando se agachó se le vio lo que no se le tenía que ver», explica. «Y luego, ¡cómo va a decir eso un profesor!», rebate quien cree que la joven entendió mal al jefe de estudios, que «más bien le diría que se subiera el pantalón». Además, Sanz asegura que este hecho se ha magnificado por el poder del altavoz que ejercen las redes sociales.

Asimismo, la estudiante relata en el vídeo que tanto el jefe de estudios y una profesora le impidieron hacer el examen de recuperación. Y el porqué no es otro, según cuenta, que por vestir unos 'shorts'. Algo por lo que los docentes le entregaron a la joven una parte del reglamento del régimen interno en la que «se dice que los alumnos deben vestir adecuadamente». Ante esto, Sanz admite que que «no hay ninguna prohibición» con respecto a la forma de vestir y que la lectura que hay que hacer del término 'adecuado' es «el sentido común».

Según la responsable del instituto, el motivo por el que se le pidió a la estudiante que saliera del examen no fue porque «perdió los nervios». Y es que, Sanz añade que en ese estado de alteración no podía hacer una prueba de recuperación.

«No ha habido ninguna reclamación por parte de la alumna ni tampoco ha habido sanción por parte del instituto», matiza Sanz. Es más, «la joven repitió el examen al día siguiente y aprobó», subraya la directora.