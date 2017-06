Maestros del marketing asturiano

En la tarde de ayer tenían una cita en el Hotel Silken de Gijón todos los representantes del marketing asturiano. Y es que, precisamente con la misión de reconocer las buenas prácticas en este campo, así como la de dar visibilidad a empresas, instituciones, asociaciones y profesionales ejemplares, se celebraba la décima gala de sus premios anuales, coincidiendo con el 20 aniversario del Club de Marketing de Asturias. En ella se repartieron nueve galardones, entre los que destacó la categoría de Profesional del Año de Marketing, que recayó en Diego Oliveira, director de marketing de EL COMERCIO.

Tratando de impulsar también a las nuevas generaciones se premió al Estudiante distinguido en Marketing, Rosalía Álvarez García, quien puso la nota de humor al destacar que fue en las asignaturas impartidas por Juan Trespalacios, Catedrático de Marketing y encargado de introducir su premio, «en las que obtuve las calificaciones más bajas» . Uno de los momentos más intensos, por otro lado, fue el vivido cuando recibió la distinción Iniciativa en Marketing no Lucrativo la Asociación Juvenil Learn and Fun, gracias a su proyecto'14 contra la leucemia' y un mensaje claro: «Donar no es peligroso. Donar salva vidas».

Así, hasta nueve categorías que premian aquellos proyectos que, en el campo del marketing, han sido dignos de destacarse. Los galardones pueden ser recibidos tanto por empresas como por profesionales del marketing, según la categoría en cuestión, con el requisito de tener sede social, residencia o centro de trabajo en Asturias.

El jurado estuvo compuesto por Alberto González (Fade), Alberto Martínez (Club Asturiano de Calidad), Alejandro Díaz (Caja Rural de Asturias), Enrique Riesgo (Club de Marketing de Asturias), Juan Trespalacios (Catedrático de Marketing de la Universidad de Oviedo), Miguel Cervantes (Representante de AEDEMO), José María Martínez (Representante de la FEM), Víctor Iglesias (Representante de AEMARK) y Jaime Reinares, Sara Cillero (maestra de ceremonias) y varios de los premiados en las últimas ediciones: Andrés Velasco, Jorge Areces, Alberto Canteli, Gerardo Nieto, José Manuel Montis y Alberto Álvarez.

La gala, de unas dos horas de duración, concluyó con un emocionado Diego Oliveira, que destacó al recibir el premio que «la base del marketing son las personas. A veces las llamamos clientes. Yo las llamo lectores». Después, premiados, jurados e invitados disfrutaron de un vino español para cerrar la fiesta anual de los profesionales del marketing asturiano.