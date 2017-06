Cuatro consejos para afrontar las rebajas con cabeza

4

Como cada año, las organizaciones de consumidores ofrecen consejos a los posibles compradores: «no dejarse llevar por el entorno, la publicidad y los precios gancho para terminar comprando lo que no se necesita», apuntan desde OCU; «ser razonable y no llenarse de cosas que luego no le sirven para nada», dicen en FUCI; y «recordar que rebajas no significan ni pérdida de calidad ni de derechos», tanto en sistemas de pagos como en políticas de devolución.