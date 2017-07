Prohíben en su empresa llevar pantalones cortos y el hombre aparece vestido de mujer

Joey Barge es el nombre de este trabajador, que desafió el código de su empresa acerca de la vestimenta para acudir al trabajo. Barge no soportaba el calor y un buen día decidió acudir a su puesto de trabajo en pantalón corto. Sus superiores del call center en el que desarrolla su jornada laboral le llamaron la atención y le enviaron a casa a cambiarse pero él, lejos de modificar su atuendo como cabría esperar, se puso un vestido de su madre y regresó a la oficina

Toda esta hazaña fue documentada de manera gráfica por el protagonista, que a demás colgó las fotos en Twitter. En su primer tweet, se puede leer: «Si las mujeres pueden llevar faldas/vestidos al trabajo, ¿no puedo vestir yo pantalones cortos también?»

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP